Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για ένα προγραμματισμένο αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που έχουν γνώση του σχεδίου.

Η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ (33 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιπυραυλικής και αντι-drone άμυνας, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα». Προβλέπεται επίσης η αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν περίπου το 25% του έργου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το κόστος των 36 συστημάτων πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit (ESLT.TA), ανοίγει νέα καρτέλα, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιθυμεί να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300.

Τι είναι το σύστημα PULS που θέλει η Ελλάδα

Το αυτόνομο σύστημα πυραύλων πυροβολικού παρέχει μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση για την ακριβή εκτόξευση όλων των τύπων προηγμένων πυραύλων, με βέλτιστη ανταπόκριση.

Σε αντίθεση με το τυπικό πυροβολικό, με το PULS δεν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των μονάδων πυροβολικού με βάση την απαιτούμενη εμβέλεια πυροβολισμού. Η ευέλικτη αυτή λύση μπορεί να εκτοξεύσει διάφορους τύπους πυρομαχικών σε διάφορες εμβέλειες από την ίδια θέση, έως και 300 χιλιόμετρα.

Ο εκτοξευτής πολλαπλών χρήσεων διαθέτει δύο PODS. Κάθε POD έχει σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο τύπο πυραύλου: τον Accular 122 mm (18 πύραυλοι) με εμβέλεια έως 35 km, το Accular 160 mm (10 ρουκέτες) με βεληνεκές έως 40 km, το EXTRA (4 ρουκέτες) με βεληνεκές έως 150 km και το Predator Hawk (2 ρουκέτες) με βεληνεκές έως 300 km. Το σύστημα μπορεί να εξουδετερώσει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τους καθορισμένους στόχους σε όλες τις αποστάσεις.

Το PULS έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την απόκριση με βέλτιστη ευελιξία πυροδότησης, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τροποποιήσεις στο σύστημα. Μια τυπική αποστολή πυροδότησης μπορεί να εκτελεστεί σε λιγότερο από ένα λεπτό από την έναρξη. Το PULS είναι πλήρως προσαρμόσιμο στις υπάρχουσες πλατφόρμες, γεγονός που επιτρέπει σημαντική μείωση των δαπανών συντήρησης και εκπαίδευσης που θα ήταν απαραίτητες με μια νέα πλατφόρμα οχημάτων. Ο εκτοξευτής σχεδιάστηκε ειδικά για να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ όλων των δομικών στοιχείων του πυροβολικού: μέσα πυροδότησης, αισθητήρες και C4I.