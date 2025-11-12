Προσπαθώντας ακόμα να συνέλθουν από την τρομακτική περιπέτεια που έζησαν και που παραλίγο να τους στοιχίσει τη ζωή, το ζευγάρι που είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Κρήτη, για να παραστεί σε έναν γάμο, θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν, γαζώθηκε από τα διασταυρούμενα πυρά Φραγκιαδάκηδων και Καργάκηδων το μοιραίο σαββατιάτικο πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, στα Βορίζια του Ηρακλείου.

Η γυναίκα του ζεύγους μίλησε στο STAR για το αιματηρό επεισόδιο, με δύο νεκρούς και μετέφερε τη δική της ματιά από τα τραγικά γεγονότα εκείνης της ημέρας.

«Η νεκρή Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έπεσε μπροστά μας. Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δε θα μιλούσαμε», είπε σοκαρισμένη η αυτόπτης μάρτυρας.

Καρέ-καρέ τα λεπτά του τρόμου στα Βορίζια

Ήταν 11:14 το πρωί του Σαββάτου, όταν κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανούρη Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής.

Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η ίδια κάμερα κατέγραψε το γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ένα ζευγάρι από την Αθήνα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πραγματικής μάχης.

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανούρη, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας.

Το ζευγάρι, προσπαθώντας να ξεφύγει, πάτησε γκάζι με το αυτοκίνητο να έχει σκασμένο λάστιχο και το αμάξι να τρέμει από τη δύναμη των πυρών.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος γύρος πυροβολισμών και ο πανικός στα Βορίζια

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα, προς τον Ζαρό. Όμως ο τρόμος δεν είχε τελειώσει.

«Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί», συνέχισε η μάρτυρας.

«Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν, λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες».

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού να ξεφύγει, ενώ πίσω τους ακούγονται συνεχείς ριπές όπλων.