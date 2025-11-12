Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ. Ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα, ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», λέει η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Εντοπίστηκε ο γιος της 56χρονης

Χθες (11/11) εντοπίστηκε ο γιος της 56χρονης, μιας από τους δύο νεκρούς του αιματηρού επεισοδίου. Οι αστυνομικοί τον έψαχναν και δεν τον είχαν εντοπίσει από την ημέρα του μακελειού. Εντοπίστηκε στο χωριό και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στη φυλακή οι 7

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα οι 7 που συνελήφθησαν για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ επιπλέον 50 αστυνομικοί έφτασαν και ενισχύουν τις εντατικές έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός της συμπλοκής.

Χωρισμένο στα δυο το χωριό

Η ένταση παραμένει αμείωτη ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Τη Δευτέρα, όπως καταγγέλλει η αδερφή της 56χρονης, δέχθηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου.

«Εγώ αυτό που θέλω είναι να επικρατήσει ηρεμία. 8 σασμούς έχουμε κάνει. Ο 8ος ήταν όταν μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν τον γιο μου. Ο γιος μου να ξέρετε είχε τα ίδια χτυπήματα με τον αδερφό μου, τα ίδια, το μόνο που ήταν τυχερός και όταν του παίξανε με το καλάσνικοφ εγώ ήμουν εκεί», είπε η αδερφή του 39χρονου νεκρού.

Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών παραμένει ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας προκειμένου να μην συναντηθούν τα μέλη μεταξύ τους. Τα σχολεία άνοιξαν χθές μετά από μία εβδομάδα τηλεκπαίδευσης, όμως μόλις 17 από τους 30 μαθητές κάθισαν στα θρανία τους. Στο σχολείο δεν πήγαν τα μικρά παιδιά των εμπλεκόμενων οικογενειών.