Εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιεί ο στρατός εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που τοποθετήθηκε στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για ένα στοιχείο που διερευνάται από την Αστυνομία, που περιμένει επιβεβαίωση από τα αρμόδια εγκληματολογικά γραφεία, το οποίο εάν τελικώς ισχύει δείχνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την πορεία των ερευνών.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, εάν τελικώς αποδειχθεί και εργαστηριακά αυτό το δεδομένο, τότε είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκε C4 ή TNT και όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να βρίσκεται στην κατοχή του καθενός, παρά μόνο εάν εκλάπη από κάποιο στρατιωτικό χώρο»

Η υποψία για τη χρήση εκρηκτικής ύλης που έχει μόνο ο στρατός ενισχύεται από τις ζημιές που προκλήθηκαν από την έκρηξη.