Δέκα μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς οι έρευνες των Αρχών στρέφονται σε δύο κρίσιμα μέτωπα: το ένα αφορά στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό επεισόδιο και το άλλο στον άνθρωπο που τοποθέτηκε τη βόμβα στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star η έκρηξη στο σπίτι που προηγήθηκε του φονικού φαίνεται να συνδέεται με ένα προξενιό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Όπως αποκαλύπτει πρόσωπο-κλειδί, συγγενής της συζύγου του Φραγκιαδάκη στον οποίο ανήκε το σπίτι, διατηρούσε σχέση με στενό συγγενικό πρόσωπο του Φανούρη Καργάκη. Όταν, όμως, ο επικείμενος γάμος ναυάγησε η ένταση άναψε φωτιές ανάμεσα στις οικογένειες. Η ρήξη στο προξενιό έφερε έχθρες, αντιπαλότητες και διαμάχες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Βορίζια: Ο ρόλος του «Κούνελου»

Την ίδια ώρα, οι Aρχές ερευνούν την εμπλοκή διαφόρων προσώπων, ανάμεσά τους και ενός έγκλειστου, μέλους της οικογένειας Καργάκη, γνωστού με το παρατσούκλι «Κούνελος».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, ο άνδρας αυτός είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς με άλλη οικογένεια του χωριού. Μετά το επεισόδιο, λέγεται ότι κατέφυγε σε μοναστήρι για να αποφύγει τα αντίποινα.

Η αιτία τότε, όπως και τώρα, φέρεται να ήταν «το ποιος θα κάνει κουμάντο στο χωριό». Τελικά, χάρη σε μεσολαβητές οι οικογένειες είχαν καταφέρει να συμφιλιωθούν, προσωρινά.

Σημαντικά τα υπολείμματα της βόμβας

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη πριν το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια αναμένεται να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι Αρχές έχουν εντοπίσει υπολείμματα της βόμβας μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι. Τα ευρήματα, που φυλάσσονται σε ειδικές σακούλες, έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναλύονται για ίχνη DNA ή αποτυπώματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του βομβιστή ή ακόμη και του κατασκευαστή του μηχανισμού.

Στο μικροσκόπιο τα βίντεο

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των κινήσεων πριν και μετά το φονικό.

Σημαντικό στοιχείο για τις Αρχές αποτελεί η μαρτυρία ενός ζευγαριού, επιβατών ενός γκρι τζιπ, που καταγράφηκε από κάμερα στην έξοδο του χωριού λίγα λεπτά μετά το μακελειό.

Το ζευγάρι περνούσε από το σημείο την ώρα των πυροβολισμών, και όπως αποκαλύπτεται, γλίτωσε από θαύμα. Μία από τις σφαίρες χτύπησε το μπροστινό αριστερό λάστιχο του οχήματός τους, το οποίο έσκασε, ωστόσο ο οδηγός δε σταμάτησε και κατάφερε να απομακρυνθεί, αποφεύγοντας τα πυρά.

Οι δύο μάρτυρες θεωρούνται «κλειδιά» για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς μπορούν να δώσουν πολύτιμες λεπτομέρειες για τη σκηνή του εγκλήματος.