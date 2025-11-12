Βόλτα με τον 3χρονο ανιψιό του είχε βγει ο 25χρονος στην Αχαΐα λίγο πριν συμβεί το μοιραίο που οδήγησε στον θάνατο του παιδιού.

Το δυστύχημα συνέβη στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί ακριβώς, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, ο 25χρονος χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν τον 3χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Ο 25χρονος θείος του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Oι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του 25χρονου.