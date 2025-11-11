Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου κατέληξε ένα 3χρονο αγόρι.

Το παιδάκι είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση από μάντρα ύψους δύο μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24, στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, το παιδί βρισκόταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς του εργάζονταν σε κοντινό χωράφι. Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.