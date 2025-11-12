Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ενός τρίχρονου αγοριού από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από την πτώση του από μάντρα.

Το τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο θείος φέρεται ότι κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 25χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.