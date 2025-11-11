Περισσότερες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα νήπιο ηλικίας περίπου 3 ετών.

Σύμφωνα με το tempo24, το αγοράκι έπεσε από την μάντρα του σπιτιού του και τραυματίστηκε σοβαρά. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν ένας θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει και την επίβλεψή του.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες τόσο το τρίχρονο παιδί όσο και ο συγγενής του έπεσαν μαζί από τη μάνδρα. Το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο. Οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Ο 25χρονος άνδρας συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όσον αφορά στην διακρίβωση των συνθηκών τραυματισμού του νηπίου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.