«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση της Βοιωτίας, καθώς ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στα Σκούρτα. Πρόκειται για ένα άνδρα 27 ετών, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος στις 4 Νοεμβρίου.

Ο ίδιος είχε πει πως θα μεταβεί στη Θήβα με έναν φίλο του, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, άφησε τον φίλο του στη Θήβα και του είπε πως θα πάει στα Βίλια Αττικής. Εκεί, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες.

Μετά από μαρτυρίες συγγενών του, ερευνάται η εμπλοκή μίας γυναίκας με την οποία είχε επαφή μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για ενέργεια κακοποιών καθώς το αυτοκίνητο είχε κλαπεί πολλούς μήνες νωρίτερα και ερευνούν εάν ο 27χρονος εμπλέκεται με εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, παρά το γεγονός πως έχει λευκό ποινικό μητρώο.