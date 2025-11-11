Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές κι αφορούν στην ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη στα πίσω καθίσματα ΙΧ, το οποίο βρέθηκε καμένο σε ερημική αγροτοδασική τοποθεσία, στα Σκούρτα της Βοιωτίας, την περασμένη Παρασκευή.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ονομάζεται Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα, όπου διέμενε μόνιμα, το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν είχε νέα του. Το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής.

Μάλιστα, η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗ είχε ειδοποιηθεί από τους οικείους του το βράδυ της 09/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός SILVER ALERT, για την ανεύρεσή του.

Το μυστήριο λοιπόν αναμένεται να λυθεί σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα.

Τον έδεσαν με χειροπέδες και τον πυροβόλησαν

Να σημειωθεί ότι λόγω της κατάστασης της σορού, ακόμη και η αναγνώριση του φύλου ήταν αδύνατη. Το πρώτο στοιχείο που έδειξε έγκλημα ήταν οι χειροπέδες που βρέθηκαν σε τέτοια θέση ώστε οι αστυνομικοί της Δίωξης να συμπεράνουν ότι είχε δεθεί πισθάγκωνα, για να μην ξεφύγειυ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας, στον οποίο πιθανολογείται πως ανήκει η σορός, δεν είχε ποινικό παρελθόν. Όπως μεταδίδουν τα αλβανικά ΜΜΕ, ο 27χρονος ήταν γνωστός στη Χαλκίδα ως εργατικός και άνθρωπος χαμηλών τόνων. Όμως πρόσφατα είχε γνωρίσει «νέες παρέες» – κάτι που οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να συνδέεται με το έγκλημα και γι΄αυτό εστιάζουν τις έρευνες στο περιβάλλον του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η φρίκη αποκαλύφθηκε, όταν ένας κυνηγός που κινείτο σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα, εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο. Πλησιάζοντας, αντίκρισε στο πίσω κάθισμα το απανθρακωμένο σώμα, δεμένο με χειροπέδες.

Φτάνοντας στο σημείο, οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών και ερευνώντας εξονυχιστικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα είχε σημειωθεί ώρες πριν.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από άλλο, πανομοιότυπο όχημα στην Κατερίνη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες σχεδίασαν προσεκτικά το έγκλημα, με στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.