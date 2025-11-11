Ένας άνδρας 27 χρονών από την Αλβανία είναι ο νεκρός που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε καμένο ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας. Νωρίτερα είχε γίνει ανάλυση DNA στα εγκληματολογικά εργαστήρια ενώ και συγγενείς του έχουν δώσει αντίστοιχο δείγμα.

Για τον 27χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση και είχε βγει Silver Alert. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ονομάζεται Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, όπου διέμενε μόνιμα. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία.

Tο καμένο αυτοκίνητο με την απανθρακωμένη σορό στο πίσω κάθισμα, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, από έναν κυνηγό που κάλεσε τις Αρχές.