Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το νεκρό που βρέθηκε πισθάγκωνα δεμένος σε αυτοκίνητο και απανθρακωμένος στη Βοιωτία. Το θύμα φαίνεται ότι πρώτα πυροβολήθηκε και στη συνέχεια οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του.

Το πτώμα έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στη Χαλκίδα. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος, ενώ δεν είχε παιδιά. Παράλληλα, είχε θεωρηθεί αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου. Μάλιστα, είχε εκδοθεί και Silver Alert για τον εντοπισμό του. «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Βοιωτία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, ο 27χρονος άνδρας βρισκόταν αρχικά μαζί με έναν φίλο του στη Θήβα. Ο ίδιος ενημέρωσε το φίλο του πως επρόκειτο να μεταβεί στα Βίλια και στη συνέχεια να επιστρέψει, κάτι το οποίο δε συνέβη.

Το θύμα φαίνεται ότι έφτασε στα Βίλια, άφησε εκεί το αυτοκίνητό του και συνέχισε πεζός. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., είναι ο άνδρας να επιβιβάστηκε σε άλλο αυτοκίνητο. Για αυτό και οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν αν και με ποιον είχε προγραμματίσει κάποια συνάντηση.

Το πτώμα του εντοπίστηκε, όταν κυνηγός είδε το καμένο όχημα και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν την απανθρακωμένη σορό του 27χρονου, ο οποίος ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στοιχείο που εξαρχής έθεσε στο επίκεντρο το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών που εξέτασαν το πτώμα, ο άνδρας βρισκόταν εκεί τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα πριν ανακαλυφθεί στη Βοιωτία.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από άλλο, πανομοιότυπο όχημα στην Κατερίνη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες σχεδίασαν προσεκτικά το έγκλημα, με στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.