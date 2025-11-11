Ο παπάς που συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο. Ο ίδιος εμφανιζόταν στα τηλεοπτικά πλατό και προκαλούσε έντονους καβγάδες με τους παρευρισκόμενους, ενδεχομένως να «υπηρετούσε» έναν ρόλο, ο οποίος συνέβαλε στην άνοδο των νούμερων τηλεθέασης. Στη συνέχεια, ακολούθησε το δρόμο του Θεού και εξακολουθούσε να εμφανίζεται στα τηλεοπτικά πάνελ, μιλώντας για τη ζωή του και τις αποφάσεις του.

Ο κατηγορούμενος ιερέας για διακίνηση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών με το πέρασμα των χρόνων έγινε αγνώριστος. Αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη μαγειρική μέσω μίας διαδικτυακής εκπομπής που δημιούργησε στο YouTube. Ενώ ακόμα, ξεκίνησε να μιλάει σε διάφορα κανάλια για την ανιδιοτελή του συνεισφορά στους τοξικομανείς, όπως ισχυριζόταν εκείνος.

Ο συνεργός του παπά

Στο πάνελ εκείνης της εκπομπής και ο ρασοφόρος που πλέον φέρεται ως συνεργός του 46χρονου. Τον παρακολουθούσε με προσοχή. Όπως φαίνεται, βάδιζαν από τότε μαζί στον δρόμο που είχαν επιλέξει. Είναι ο ρασοφόρος που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας ως μέλος μίας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Η αστυνομική έρευνα των τελευταίων ημερών έδειξε πως η σχέση του 46χρονου σήμερα κατηγορούμενου με τοξικομανείς, ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που περιέγραφε.

Το εκκλησάκι στη Λιοσίων μέρος των ερευνών

Με ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων που είχε φτιάξει με τα χρήματα που του έστειλε ομογενής, ο ψετοϊερέας κατηγορείται πως αποθήκευε στα ενδότερα ναρκωτικά και πολλές φορές τα παρέδιδε ο ίδιος σε τοξικομανείς. Μέσα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων φρόντιζε να συντηρεί το προφίλ που είχε στο μυαλό του.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος γεννήθηκε στα Χανιά και μεγάλωσε στη Μάνη. Αρχικά πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, αλλά δεν κατάφερε να στεριώσει. Προσπαθεί να γίνει τηλεαστέρας αλλά οι προσπάθειές του δεν αποδίδουν. Τα επόμενα χρόνια βάζει ράσα και πλασάρεται άλλοτε ως ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλοτε ως Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών. Τίποτα από τα δύο δεν ίσχυε.

Στην πραγματικότητα ο ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί και δεν ανήκε ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, κάτι που ποτέ δεν έλεγε και που ίσως εξηγεί και τα διαστήματα που αποφάσιζε να βγάλει τα ράσα. Οι πιστοί που τον έβλεπαν όμως ήταν αδύνατον να υποψιαστούν την αλήθεια. Όχι μόνο έκανε λειτουργίες, αλλά ήταν επί της ουσίας εκείνος που έχτισε και αποφάσιζε για το εκκλησάκι. Η όλη παρουσία του είχε επηρεάσει θετικά για εκείνον, ακόμα και καλλιτέχνες.

Μέσα σε όλα φρόντιζε να ανεβάζει συνταγές μαγειρικής στο κανάλι του στο YouTube και να τονίζει με κάθε ευκαιρία πως θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη των ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Όλα μελετημένα. Τηλεοπτικές εμφανίσεις που όπως αποκαλύπτεται πλέον εξυπηρετούσαν το σχέδιο που είχε στο μυαλό του και παρουσίες που τον βοηθούσαν να επεκτείνει την δράση του. Κανείς για χρόνια δεν έβαζε στο μυαλό του αυτά που έρχονται στο φως.

Πώς συνελήφθη ο παπάς που διακινούσε κοκαΐνη

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση φτάνει τουλάχιστον τις 105.000 ευρώ.

Ο 40χρονος ιερέας παλαιοημερολογίτης συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη.

Τη βαλίτσα είχε μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής για λογαριασμό του μια ηλικιωμένη την οποία είχε πείσει ότι δεν μεταφέρει κάτι ύποπτο ενώ ο ίδιος έφτασε στη Ρόδο αεροπορικώς.