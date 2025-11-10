Με επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο ρασοφόρο, που παλαιότερα δήλωνε μοντέλο και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube για συνταγές μαγειρικής, τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν από ναρκωτικά μέχρι μετανάστες και είχαν καταφέρει να θησαυρίσουν.

Τις 8 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης, διαδέχονται οι διαπιστώσεις για τα χρήματα που κατάφεραν να κερδίσουν το τελευταίο διάστημα αλλά και για τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν.

Τα μέλη του κυκλώματος

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης, να αποθήκευαν ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε εκκλησίες, να στρατολογούσαν μέλη για τη διακίνηση μεταναστών και να έπαιρναν μέτρα πριν από κάθε παράδοση κοκαΐνης και χασίς.

Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν σε δύο ομάδες. Σε εκείνη του ρασοφόρου, όπου αρχηγός ήταν μια 52χρονη γυναίκα που έδινε εντολές τόσο στους τρεις αυτοαποκαλούμενους ιερείς, όσο και στους τέσσερις διακινητές.

Οι Αρχές κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Το «κεράκι» σήμαινε κοκαΐνη, το «καφεδάκι» ήταν το χασίς, ενώ όποτε έλεγαν τη λέξη «φανουρόπιτα», εννοούσαν την ακατέργαστη κάνναβη.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων, που χτίστηκε με χρήματα που έστειλε μια ομογενής, ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους πελάτες.

52χρονη: Τον βρήκες;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

52χρονη: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι.

52χρονη: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Εντάξει.

52χρονη: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε, ναι.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, ο ρασοφόρος εντοπίζει τον πελάτη και παραδίδει την παραγγελία ναρκωτικών.

52χρονη: Βλέπεις;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι, ένα γκρι.

52χρονη: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Το «παζάρι» για τα χρήματα

Σε άλλο διάλογο από τις 14 Αυγούστου αποτυπώνεται το «παζάρι» που γίνεται ανάμεσα σε δεξί χέρι του αυτοαποκαλούμενου ιερέα με την αρχηγό.

Αρχηγός: Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται, να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα.

Δεξί χέρι ιερέα: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Αρχηγός: Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ.

Δεξί χέρι ιερέα: Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Αρχηγός: Λεφτά έχω;

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, για αυτό σου λέω.

Αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Δεξί χέρι ιερέα: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.

Αρχηγός: Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία.

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, ρε αγάπη.

Αρχηγός: Και είναι 300 έτσι;

Δεξί χέρι ιερέα: Βρε, ναι εντάξει. Και έχει ο θεός και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Αρχηγός: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω…

Αρχηγός: Χωρίς λεφτά δεν μπορώ.

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία.

Αρχηγός: Μου είπατε 700, θα πηγαίνατε και θα καλυπτόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα.

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…»

Σε έναν ακόμα διάλογο, 15 ημέρες μετά, φαίνεται οι δυο τους να συζητούν για το γεγονός ότι κάποιοι είχαν ξεκινήσει να τους κατηγορούν για εμπόριο ναρκωτικών.

Δεξί χέρι ιερέα: Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα; Έχω τρελαθεί.

Αρχηγός: Δεν έχω δει, όχι.

Δεξί χέρι ιερέα: Ήρθε ένας … κι έπιασε τον πατέρα Αντώνιο.

Αρχηγός: Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος;

Δεξί χέρι ιερέα: Ο παπάς που έχουμε εδώ.

Αρχηγός: Όχι ο Παπα-Γιάννης… ο άλλος λες.

Δεξί χέρι ιερέα: Όχι ο Παπα-Γιάννης, ο άλλος ναι.

Αρχηγός: … και τι του είπε;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… Προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Αρχηγός: Τι είπες τώρα ρε…

Αρχηγός: Και τι έγραφε το πανό;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγός: Τι λες ρε φίλε; Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Δεξί χέρι ιερέα: Άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ.

Αρχηγός: Τι λες; Και ποιος να το έκανε αυτό;

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπου πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται…

Αρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Δεξί χέρι ιερέα: Θα καταστραφούμε.

Αρχηγός: Απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο.

Δεξί χέρι ιερέα: Α ναι, εντάξει.

Ποιος ο ρόλος του 46χρονου ρασοφόρου

Ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας είχε έρθει σε επικοινωνία και με την Έρρικα Πρεζεράκου με στόχο να κερδίσει χρήματα. Άτομα που έβλεπαν τον κατηγορούμενο στη γειτονιά τους, δηλώνουν στο Live News έκπληκτοι από τα όσα μαθαίνουν.

Ο 46χρονος ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί από την εκκλησία της Ελλάδος αλλά συνέχιζε να παρουσιάζεται άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε πως αποθήκευε ναρκωτικά στην εκκλησία και ισχυρίστηκε πως και ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

Η αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε τον 46χρονο και τον έπεισε να συνεργαστούν. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πως ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Τι βρέθηκε κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Το κύκλωμα αξίωνε 35.000 ευρώ για κάθε κιλό κοκαΐνης, και 2.500 ευρώ για κάθε κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η εγκληματική οργάνωση μπήκε στο στόχαστρο του ελληνικού FBI και μετά από ανάλυση εικόνων και συνομιλιών έγιναν συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 238 γραμμάρια κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, 9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 1 συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer), το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας ενώ κατασχέθηκαν 4 – Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα και σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.