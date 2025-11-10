Μετά από πολύμηνη έρευνα, η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, στην οποία συμμετείχαν τρεις ιερείς, οι οποίοι διακινούσαν κοκαΐνη και αποκόμιζαν χιλιάδες ευρώ από τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Το «ελληνικό FBI» προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο, μεταξύ των οποίων και ενός αυτοαποκαλούμενου ιερέα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

Στη Ρόδο συνελήφθη ο δεύτερος ιερέας, την ώρα που παρέδιδε βαλίτσα με περισσότερα από δύο κιλά κοκαΐνης σε κάτοικο του νησιού, μέλος του κυκλώματος. Είχε πείσει μια ανυποψίαστη γυναίκα να μεταφέρει τη βαλίτσα μέχρι το νησί, ενώ ο ίδιος ταξίδεψε αεροπορικώς.

Πώς παρουσιαζόταν κοινωνικά ο 46χρονος ρασοφόρος

Ο 46χρονος ρασοφόρος διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου παρουσιάζει συνταγές, ενώ έχει ενεργά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες ακολούθους. Στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, ενώ είχε προηγηθεί η καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος. Είχε επίσης εμφανιστεί ως σχολιαστής σε πάνελ εκπομπής lifestyle.

Το εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων είχε χρηματοδοτηθεί από ομογενή του Καναδά. Μάλιστα, στον προαύλιο χώρο υπάρχει και ένα παρεκκλήσι. Πριν από πέντε χρόνια, ο 46χρονος — που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών», του έδωσε και το όνομά του. Ο τίτλος αυτός δεν αναγνωρίζεται από την επίσημη Εκκλησία.

Στον εν λόγω ναό, όπου και συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρυβαν τις παράνομες ουσίες που προορίζονταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε κωδικά ονόματα, π.χ. τη λέξη «κεράκι» για την κοκαΐνη, «καφεδάκι» για το χασίς και «φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη.

Εκτός από τον 46χρονο ρασοφόρο, στο κύκλωμα δρούσαν ακόμη δύο ιερείς, μία 52χρονη — φερόμενη ως αρχηγός — και άλλοι τέσσερις συνεργοί που είχαν αναλάβει τη διακίνηση.

Βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι και ένας τρίτος ιερέας, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για διακίνηση παράτυπων μεταναστών.