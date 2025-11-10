Ανοίγουν σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου τα σχολεία στα Βορίζια, μετά την αιματηρή βεντέτα που έκοψε το νήμα της ζωής δύο ανθρώπων και μετέτρεψε το χωριό σε φρούριο, με την αστυνομική παρουσία να είναι διαρκής.

Στα Βορίζια θα παραμείνουν για περίπου 15 μέρες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί προκειμένου να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

«Στην υπόθεση της Κρήτης είναι σημαντικό και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία, έτσι ώστε οποιαδήποτε έκφανση έχει, το σχολείο, το να πας στη δουλειά, να κάνεις μια κοινωνική ζωή, να επανέλθει. Άρα είναι ένα θέμα αποκατάστασης ασφάλειας» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη πριν από το γεγονός, δουλεύουμε για το σχολείο, μπορεί να έκλεισε αλλά βάλαμε αμέσως τηλεκπαίδευση για να μην μείνουν τα παιδιά πίσω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Την Δευτέρα θα πάνε σχολείο. Έχουμε στείλει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης και έχουν μιλήσει με όλους τους γονείς. Είναι ανήσυχοι οι άνθρωποι στα Βορίζια και τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Η παρουσία της αστυνομίας δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε πάλι να είμαστε στην τάξη» πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του δήμου Φαιστού

«Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει, ότι από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, επαναλειτουργούν κανονικά.

Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, μελών του ΚΕΔΑΣΥ, της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Φαιστού, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγων, μελών της Κινητής Ομάδας Ψυχικής Υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ, εκπαιδευτικών και γονέων, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την επαναλειτουργία των σχολείων και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τη Δευτέρα σε Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα βρίσκονται επιστήμονες ψυχικής υγείας, κλιμάκιο που αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας από την Αθήνα, καθώς και στελέχη υπηρεσιών από την Κρήτη, με σκοπό να σταθούν στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών τους, για να συμβάλλουν στην ομαλή επανένταξη και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην τοπική σχολική κοινότητα.

Η δημοτική αρχή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδομαρκάκη, για το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη συνεχή επικοινωνία από την πρώτη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης με τον Δήμαρχο κ. Νικολιδάκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, η κα. Ζαχαράκη επέδειξε απόλυτη κατανόηση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου και δεσμεύτηκε να επισκεφθεί σύντομα την περιοχή, με σκοπό τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων προς όφελος των μαθητών.

Η προσπάθεια που γίνεται είναι συλλογική και απαιτεί την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων, ώστε, να επανέλθει η κανονικότητα στη σχολική κοινότητα των Βοριζίων».

Στον ανακριτή οι Καργάκηδες

Σήμερα θα πάνε στην ανακρίτρια ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ένας 48χρονος συγγενής τους, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο που έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

Στο μεταξύ προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που εμπλέκονται στο μακελειό και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Πρόκειται για τα αδέρφια, που παραδόθηκαν στις Αρχές την περασμένη Δευτέρα, μετά την τέλεση της κηδείας της θείας τους.

Αποκαλυπτικά φωτογραφικά ντοκουμέντα

Συγκεκριμένα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Στις εικόνες φαίνεται το φορτηγάκι του σταθμευμένο στην αυλή του σπιτιού του, λίγα μόλις λεπτά πριν αποχωρήσει με κατεύθυνση προς το κέντρο του χωριού. Μέσα στο όχημα φέρεται να έκρυβε και οπλισμό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και καταθέσεις.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου απαθανατίστηκε τελευταία φορά το όχημα του 39χρονου.

Εκεί, τόσο ο ίδιος όσο και η 56χρονη γυναίκα από την αντίπαλη οικογένεια βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο χωριό.

Σε άλλα καρέ που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ από το ίδιο χρονικό διάστημα, διακρίνεται η σύζυγος του 39χρονου να έχει αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και να τρέχει προς το σημείο της σύγκρουσης, σε κατάσταση πανικού. Οι στιγμές που αποτυπώνονται είναι συγκλονιστικές και φωτίζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό που προηγήθηκε της τραγωδίας.