Την Τρίτη η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, προκαλώντας καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα είναι τοπικά έντονα, και σταδιακά από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να περιμένουμε κατά διαστήματα συννεφιές και τοπικές βροχές, με περισσότερο ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο καιρός μέχρι το βράδυ θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα κυμανθεί κοντά στους 17-20 βαθμούς και θα φτάσει τους 22-23 στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς την Τρίτη σε εντάσεις 3-5, και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-23 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, και στο Σαρωνικό θα πνέουν μέχρι 5, πρόσκαιρα και 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις το πρωί, με πιθανότητα να ψιχαλίσει λίγο τοπικά, αλλά τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 4-5, πρόσκαιρα και 6 μποφόρ.

Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Πέμπτη, στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Την Παρασκευή, στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.