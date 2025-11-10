Η κακοκαιρία που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ελλάδας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις επόμενες ώρες ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως σημειώνει, η ένταση των φαινομένων δεν θα είναι τόσο ισχυρή όσο τη νύχτα, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ήδη κορεσμένου εδάφους από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Από το βράδυ της Δευτέρας έως το μεσημέρι της Τρίτης, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο καθώς και στα Δωδεκάνησα, περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα και θα διαρκέσουν έως περίπου τις 17:00 το απόγευμα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας