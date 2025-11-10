Για άλλη μια φορά η στήλη χτυπάει πρώτη και εγκαίρως τον κώδωνα του συναγερμού διότι οι εξελίξεις δεν προχωρούν κι ευλόγως ανησυχούμε.

Είδαμε χθες τον Σαμαρά που δεν το καταπίνει ότι ο Μητσοτάκης είναι παλιοχαρακτήρας κι έδιωξε από τη ΝΔ κοτζάμ πρώην πρωθυπουργό για το χατίρι του Γεραπετρίτη (συνέντευξη AΝΤ1, 9/11).

Ωραία αυτά αλλά με το κόμμα τι θα γίνει; Θα το φτιάξουμε ή δεν θα το φτιάξουμε; Διότι υποθέτω ότι τα κόμματα δεν είναι «να σας πω τον πόνο μου».

Γίνονται για κάτι άλλο, κατά προτίμηση για πολλά άλλα και μάλλον για κάτι σοβαρότερο από τα παράπονα για τον Γεραπετρίτη που δεν πήρε ένα τηλέφωνο.

Ομοίως και η Καρυστιανού. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά μάλλον μπουρδουκλώθηκε το μαγαζί.

Πήγε κι έμπλεξε. Και κανείς δεν έχει καταλάβει τι θέλει να κάνει. Κάνει κόμμα ή κίνημα «να σαρώσει τον Μητσοτάκη»;

Και με ποιους θα τον σαρώσει; Με τον Καραχάλιο (που λέει ότι είναι με τον Καραμανλή) ή με τον Νικολόπουλο (που λέει ότι είναι με τον Σαμαρά) αλλά έστειλε τον Καραχάλιο στην Καρυστιανού;

Διότι αν η Καρυστιανού περιμένει «να σαρώσει τον Μητσοτάκη» με τον Καραχάλιο και τον Νικολόπουλο, τότε μάλλον πρέπει να βιαστεί μην προλάβει ο Κασσελάκης που έχει δηλώσει «επόμενος πρωθυπουργός».

Αλλά δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

Μόνο ο Τσίπρας προχωράει σταθερά, αυτό να λέγεται. Στο κόμμα; Οχι, στο βιβλίο.

Στις 3 Δεκεμβρίου θα το παρουσιάσει στο «Παλλάς», γεγονός που από μόνο του συνιστά σοβαρή αναβάθμιση των διαδικασιών της Αριστεράς.

Διότι από το μπουζουξίδικο της Ιεράς Οδού σε μουσικό θέατρο στη Βουκουρεστίου είναι σαν να λέμε από τη «Μαντουβάλα» σε κοντσέρτο για μουσική δωματίου στο Mozarteum.

Αλλωστε στο «Παλλάς» το βιβλίο Τσίπρα θα μπορέσει να παρουσιαστεί εν μέσω ζωντανών εμφανίσεων του μεγάλου Γιάννη Πάριου και μετά την επιτυχία σειράς παραστάσεων για τη ζωή του άλλου μεγάλου Στράτου Διονυσίου «Τα πήρες όλα κι έφυγες».

Αυτά είναι μηνύματα αισιόδοξα και δείχνουν ότι ο Τσίπρας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μετά το βιβλίο στον σωστό δρόμο.

Ή κόμμα θα φτιάξει. Ή θα ανεβάσει παράσταση για τη ζωή του Βασίλη Καρρά.

Και γι’ αυτό άλλωστε ανησυχούμε με τον Σαμαρά και την Καρυστιανού. Θα προχωρήσουν ή δεν θα προχωρήσουν;

Και τι θα φτιάξουν; Κόμματα; Κινήματα; Παρέες; Να οργανωθούμε.

Διότι πολύ φοβούμαι ότι αυτή η ιστορία με τις παρέες που κανείς δεν ξέρει ποιος κάνει παρέα με ποιον δεν μας βγάζει πουθενά.