Αλήθεια, πόση μεγαλύτερη «θαλασσοταραχή» στο ήδη ταραγμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι δυνατόν να προκαλέσει ένα μικρό κι απροσδόκητο «Κύμα»; Το «ύψος» του δεν έχει μετρηθεί καν – και με τα υπάρχοντα δεδομένα ίσως δεν μετρηθεί ποτέ δημοσκοπικά. Παρόλα αυτά η ανάμειξη του ονόματος της Μαρίας Καρυστιανού «ταρακούνησε» το υφιστάμενο status quo κι έδωσε αφορμή για μια σειρά συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.

Η ανάρτηση και η διάψευση

Με αφετηρία την προ ημερών ανάρτηση του έμπειρου επικοινωνιολόγου -και πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή- Νίκου Καραχάλιου για ένα «Κύμα» που (προσ)καλεί απλούς πολίτες σε αυτοργάνωση και αυτενέργεια, το «τσουνάμι» εξελίξεων υπήρξε ραγδαίο και έντονο. Η δημιουργία ιστοσελίδας για συλλογή υπογραφών προσέδωσε κι επίσημη μορφή σε αυτήν την πρωτοβουλία. Η διασύνδεση που ο ίδιος έκανε με τη νομικό και πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» φούντωσε τα σενάρια ότι θα πολιτευτεί άμεσα ως ένα ισχυρό αντίβαρο συσπείρωσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η Μαρία Καρυστιανού έσπευσε να διαψεύσει κάθε συμμετοχή, πόσο μάλλον την ηγετική παρουσία σ’ έναν πολιτικό σχηματισμό. Έκανε λόγο, σε δική της ανάρτηση, για «παραπλάνηση» και «διαβολή». Εμφανίστηκε «άναυδη» από τη «δόλια διασπορά ψευδών ειδήσεων» και επανέλαβε ότι αποκλειστική μέριμνά της αποτελεί «χωρίς εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό» η δικαίωση των ψυχών όσων χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία. Εκ των υστέρων μάλιστα αποσαφήνισε (zougla.gr) πως «με απωθεί κιόλας» κάθε πιθανότητα ένταξης σε πολιτικό σχηματισμό, «επειδή», όπως εξήγησε, «μού θυμίζει ακριβώς το παλιό πολιτικό σύστημα». Η ίδια προτιμά «η κοινωνική αντίδραση να οργανωθεί και να προχωρήσει μπροστά» υπό άλλους όρους.

«Πάνω στον πανικό τα μάζεψε όλα»

Ουδείς, βέβαια, της χρέωσε το αντίθετο. Ούτε καν ο κ. Καραχάλιος, με την οποία οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι γνωρίστηκαν και βρισκόταν σε επαφή από το πρώτο δεκαήμερο του περασμένου Ιουλίου. Ζητούμενο εκείνης της γνωριμίας τους να επικοινωνηθεί και να προβληθεί με επαγγελματικούς όρους η οριοθετημένη πρωτοβουλία μιας πλατφόρμας που σταδιακά θα διεκδικούσε να λάβει μια πιο εξελιγμένη μορφή, να μετεξελιχθεί σε κάτι πιο ορατό και συγκεκριμένο.

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο γνωστός επικοινωνιολόγος αναφέρει στο «Βήμα» ότι «εδώ έχουμε την πυρηνική ενέργεια που λέγεται Τέμπη και εκφράζεται, ας πούμε συμβολικά, ως ‘Κύμα’ από ένα κίνημα που είναι προς κατασκευή. Είναι σαφές ότι απαντάμε στο κάλεσμα της Μαρίας, αλλά αυτή τη στιγμή στο κάλεσμα της Μαρίας μπορεί να έχουν απαντήσει εκατό κινήματα σε όλη τη χώρα».

Με τις δημόσιες τοποθετήσεις της η Μαρία Καρυστιανού έδειξε ότι θέλει να πάρει αποστάσεις. Να μην ταυτιστεί, πολλώ δε μάλλον να υιοθετήσει ιδέες και ενέργειες που παραπέμπουν σε ό,τι μέχρι τώρα έχει χτιστεί επί 2,5 χρόνια.

Κατά τον κ. Καραχάλιο αυτό συνέβη διότι «η Μαρία μετά την επιτυχία ‘Κύματος’ δέχθηκε ένα κύμα αρνητικών σχολίων. Όχι ως προς το ‘Κύμα’ και το τι σημαίνει αυτό, αλλά ως προς την προσδοκία. Εκεί ορισμένοι, μεταξύ των οποίων και γονείς θυμάτων των Τεμπών, ήταν πολύ σκληροί μαζί της και της είπαν να μην τολμήσει κάτι τέτοιο. Η ίδια αιφνιδιάστηκε από την σφοδρότητα και πάνω στον πανικό της τα μάζεψε όλα».

«Δεν είναι απέναντι η Μαρία»

Μοιραία ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή «αντί να πει ότι ‘δεν κάνω κόμμα, δεν το λένε ‘Κύμα’ αφού δεν κάνω κόμμα’, προσέδεσε το fake στο λογότυπο, έβαλε και λόγια που δεν έπρεπε, υπερβολικά, και δημιούργησε… κύμα στο κύμα, έναν νέο κύκλο αρνητικής δημοσιότητας» όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, νιώθοντας εμμέσως πλην εκτεθειμένος προσωπικά και θιγμένος επαγγελματικά από την, κατά τα λεγόμενά του, αλλαγή στάσης που μεσολάβησε. Απέφυγε πάντως να την κατηγορήσει, καθώς «αντιλαμβάνομαι τον ρόλο και τον συμβολισμό της». Ξέχωρα, αν υποστηρίζει ο κ. Καραχάλιος ότι την είχε προειδοποιήσει εξ αρχής «έχοντας αναδείξει τον κίνδυνο» που ελλόχευε.

Πάντως επιμένει ότι «σ’ αυτήν την περίπτωση μέτρησε η απειρία της» από τη στιγμή που «η πολιτική είναι και διαχείριση ανθρώπων και ψυχολογιών». Μια συνθήκη που οφείλει να έχει κατά νου και να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως πολύ καλά προετοιμασμένος όποιος σκοπεύει να προχωρήσει στο επόμενο σκέλος. Κάτι που, για τον κ. Καραχάλιο, η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι ακόμη έτοιμη να υπηρετήσει στον απαιτούμενο βαθμό. Γι’ αυτό και ο ίδιος μάς μετέφερε πως «της είχα προτείνει να διαβάσει ‘Το Κάθισμα του Αετού’ από τον Κάρλος Φουέντες’ ως το καταλληλότερο παράδειγμα».

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Καραχάλιος δεν αποκλείει να ξαναμιλήσει με την Μαρία Καρυστιανού, έστω κι αν οι σχέσεις τους έχουν «παγώσει». «Δεν είναι απέναντι η Μαρία» τονίζει ξεκάθαρα. Ούτε σκοπεύει να τεθεί απέναντι με κανέναν: είτε αυτός είναι ο Νίκος Πλακιάς, που σχολίασε καυστικά το εγχείρημα μέσω του Χ, είτε είναι ο Πάνος Ρούτσι, που αποστρέφεται κομματικούς χρωματισμούς (ΑΝΤ1).

Όπως υπογραμμίζει στο «Βήμα» ο έμπειρος επικοινωνιολόγος σκοπεύει να είναι συνεπής «στη μάχη για την αξιοπιστία και τη συνέπεια των όσων είπα» παραπέμποντας πλέον στην «ιστοσελίδα που υπάρχει κιόλας στον αέρα» από την οποία θα προκύψει μια βάση αιτημάτων με υπογραφές και η οποία στο μέλλον δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσει «μέσα στη φάουντα που ζούμε» όπως κατέληξε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την επιθυμία να προβάλλεται ταυτόχρονα και η θετική ατζέντα από το σχετικό φόρουμ.