«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό» είπε η Μαρία Καρυστιανού παίρνοντας αποστάσεις από τις πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του.

«Δεν ξέρω λοιπόν γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου» ο Νίκος Καραχάλιος συνέχισε η κυρία Καρυστιανού η οποία εξήγησε ότι ο Νίκος Καραχάλιος της συστήθηκε από έναν κοινό γνωστό, και ότι η ίδια δε γνώριζε ότι ήταν σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών, κκ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα»

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα» είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης της τραγωδίας των Τεμπών, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος εκ μέρους της.

«Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά. Τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση στηρίζω και ενισχύω, είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Συνεχίσω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου»

«Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».

Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι καθημερινά δέχεται χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που της εκφράζουν την υποστήριξή τους και την ενθαρρύνουν στον αγώνα της για την αποκάλυψη του τι πραγματικά συνέβη στα Τέμπη ενώ αρκετοί από αυτοί τις ζητούν να ασχοληθεί με την πολιτική. Η απάντηση που τους δίνει, όπως είπε, είναι: «Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο».

Η κυρία Καρυστιανού εξέφρασε την ελπίδα ότι η κοινωνική αντίδραση θα οδηγήσει σε κάθαρση και είπε πως «Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου».