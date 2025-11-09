Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα, μεσημέρι της Κυριακής (15:00) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1, και στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη. Πρόκειται για μια συνέντευξη που βιντεοσκοπήθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Για Τέμπη: Είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των αδικοχαμένων παιδιών στα Τέμπη, τόνισε ο κ. Σαμαράς. «Η απαγόρευση της εκταφής ήταν μια ακύρωση της πατρότητας, αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα», σημείωσε, αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, ενώ πρόσθεσε ότι τους Έλληνες τους ένωσε η ανάγκη απονομής Δικαιοσύνης για τα Τέμπη.

Για ενέργεια και ακρίβεια: «Η ενεργειακή μας πολιτική είναι τελείως λάθος», επισήμανε, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση εσκεμμένα κρατά υψηλά τον ΦΠΑ. «Η Κομισιόν μας απειλεί με πρόστιμα». «Εχουν σχηματιστεί παντού ολιγοπώλεια σε βάρος της μεσαίας τάξης», συμπλήρωσε.

Για οικονομία: Ερωτηθείς ποια οικονομία θα ακολουθούσε ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αρχικά προτείνει τη δημιουργία παραγωγικής οικονομίας μειωμένου κόστους. «Θα ήθελα να έβλεπα χρηματοδότηση από το κράτος μέσω Μικτού Επενδυτικού Ταμείου». «Δεύτερον» είπε «πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους αγρότες, και έπειτα στην ελληνική βιομηχανία». Και πρόσθεσε: «Χρειάζεται ψηφιακός επανασχηματισμός. Βήματα έχουν γίνει, αλλά χρειαζόμαστε άλματα. Εχουμε τους επιστήμονες, η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Το κράτος να στραφεί στην ψηφιακή πρωτοπορία. Τέλος απαιτείται γεναία οικονομική στήριξη εκπαιδευτικών και νοσηλευτικού προσωπικού».

Για κοινωνικά προβλήματα: «Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τη σκιά, τη θολούρα, ζητά απαντήσεις. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει» είπε προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε σωτήρες, αλλά πειθαρχία. Εχει ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης». Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι «από τις 20 του μηνός για τον μέσο μισθωτό υπάρχει πρόβλημα, την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με αυτους τους μισθούς και να κάνει οικογένεια, εξήγησε, επισημαίνοντας πως υπάρχει μια σύγχρονη αθέατη φτώχεια, που απαιτεί κρατική παρέμβαση.

Για τουρισμό: «Κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland».

Για μνημόνιο: «Στις 29 Νοεμβρίου του 2009 εκλέχτηκα πρόεδρος της ΝΔ και από την πρώτη στιγμή κάλεσα τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και του είπα πάρτε μέτρα». Και πρόσθεσε: «Το μνημόνιο ήταν λάθος. Οταν είδαμε το τεράστιο λάθος κάναμε το Ζάππειο, μια λεπτομερέστατη ανάλυση του μνημονίου […] Το 2011 θα μπορούσα να βγω με θηριώδη ποσοστά, λέγοντας πως θα καταργήσω τα Μνημόνια, αλλά δεν το έκανα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως εκείνες τις ώρες πρόταξε το εθνικό και όχι το κομματικό του συμφέρον».

Για Μέρκελ: «Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Τώρα ήταν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, δεν έχει σημασία. Ηθελαν να θυσιαστεί για παραδειγματισμό η Ελλάδα».

Για το μνημόνιο Τσίπρα – Καμένου: «Με το διορθωμένο μνημόνιο από τα Ζάππεια, τα καταφέραμε το τέλος του 2014. Αλλά το 2015 ανατράπηκε η κυβέρνησή μας από τους Τσίπρα, Καμμένο και Χρυσή Αυγή», είπε, σημειώνοντας πως έπειτα ήρθε το Μνημόνιο 3. «Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μας μιλάει για νέο πατριωτισμό, ποιος ο Τσίπρας;

Για την περίοδο της διακυβέρνησής του: «Στα δυόμισι χρόνια δεν υλοποίησα δικό μου πρόγραμμα, καθώς δεν υπήρχε αυτοδυναμία — αυτή ήταν η επιλογή του λαού», ειπε ο Σαμαράς. Τόνισε επίσης ότι «η χώρα κυβερνήθηκε με σταθερότητα» υπό την ηγεσία του, «στην πιο δύσκολη περίοδο της Μεταπολίτευσης», υπογραμμίζοντας πως δεν ήταν εκείνος που έφερε τα Μνημόνια, αλλά αντιθέτως προσπάθησε να τα αποτρέψει. «Δεν παρέλαβα θρόνο, σταυρό παρέλαβα. Πάλεψα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», ενώ τόνισε πως δεν ανέχεται την δολοφονία χαρακτήρων. «Οταν γίνονταν οι διαπραγματεύσεις, πήγαινα με εγχειρισμένο μάτι και έχασα την δεξιά περιφερειακή μου όραση».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαρακτήρισε την υπόθεση ως «σοβαρό εθνικό ζήτημα και ολίσθημα». «Μπορεί σε έξι χρόνια να αλλάξουν έξι διαφορετικοί πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας πλήρως τους αγρότες που διαμαρτύρονται στους δρόμους.Παράλληλα, τόνισε ότι η υποβάθμιση του αγροτικού τομέα στην ΕΕ είναι συνειδητή, με ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι αποφάσεις θα προκαλέσουν πολιτικό και κοινωνικό χάος και θα οδηγήσουν τη Δύση σε σοβαρά διατροφικά προβλήματα.

Για εθνικά θέματα: «Πώς να μην υπάρξει κριτική, όταν φτάσαμε στο σημείο να φοβόμαστε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι με αυτές τις κινήσεις ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία.

«Όταν ζήτησα την αποπομπή του Γεραπετρίτη, το έκανα αποκλειστικά για το συμφέρον της πατρίδας μου», πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς, τονίζοντας ότι η πολιτική περνά και μέσα από τη διαχείριση συμβόλων.

«Ως πρωθυπουργός έδωσα έναν σημαντικό αγώνα και πέτυχα το τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος», τόνισε ο κ. Σαμαράς, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό του είναι ακατανόητη η σημερινή αφασία της κυβέρνησης. «Είναι δυνατόν να δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ;», διερωτήθηκε, ενώ αναφερόμενος στη Θράκη πρόσθεσε: «Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στην περιοχή μας». «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης», ανέφερε σημειώνοντας ότι έχουν γίνει λάθη στην εξωτερική πολιτική.

«Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί».«Απαγορεύεται δημόσια τοποθέτηση για υπουργό εξωτερικών (ας με πουν και μειοδότη) επισκέπτεται τον Χαφτάρ, με τον Τατάρ αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση σε έναν ψευτοπρωθυπουργό, γιατί η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε! Όταν η Αιγυπτος φτάσαμε να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκια; Έδωσα αγώνα και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή η σημερινή αφασία. Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς την ξεπλένουμε με την υπογραφή φιλίας. Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα;», πρόσθεσε.

«Ποιο είναι σχέδιο της Ελλάδας να ενδυναμώσει τη φιλιά της με χώρες ενάντια στην Τουρκία, όταν συνάπτεται συμφωνίες με την Άγκυρα; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φημολογούμενες μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Γιώργο Γεραπετρίτη και του Τούρκου ομόλογού του Χακάν Φιντάν.

Για την ΝΔ: «Γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία και έγινα βουλευτής στα 26 μου. Είμαι υπερήφανος για την παράταξή μου. Όταν διαφώνησα για το Μακεδονικό, παραιτήθηκα, αλλά ποτέ δεν την εγκατέλειψα. Όταν εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαλύθηκε η ΠΟΛ.ΑΝ και κάλεσα τον κόσμο να ψηφίσει ΝΔ, χωρίς καμία σκοπιμότητα», ανέφερε. «Φεύγοντας από την αρχηγία, στήριξα τον Μητσοτάκη το 2019 και το 2024. Διαφώνησα σε πολλά, αλλά όχι υπογείως», πρόσθεσε. «Προειδοποιούσα για όλα τα σημαντικά ζητήματα και δώσαμε μάχες μαζί με όλο τον κόσμο. Η ΝΔ ήταν κόμμα ιδεών και σήμερα έχει μετατραπεί σε μόρφωμα που ουδεμία σχέση έχει με το παρελθόν», τόνισε.«Έχουν γίνει μια παρέα χωρίς ιδεολογία και ηθική. Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη, κοιτάζουν μόνο τα νούμερα και δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι. Αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλλαζόνες», κατέληξε. «Θλιβερή είναι και η εικόνα των έμισθων τρολ που δραστηριοποιούνται για όλους τους Νεοδημοκράτες», πρόσθεσε με νόημα.

Για τη σχέση με Μητσοτάκη: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; …Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Για επιστροφή στη ΝΔ: «Δεν έφυγα για να επιτρέψω, αλλά με διέγραψε άρον άρον ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε. «Βρήκε την αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε προσωπικό του κόμμα. Εκείνος έχει πάντα δίκιο και όλοι εμείς έχουμε άδικο», πρόσθεσε, ενώ αναρωτήθηκε «Περιμένει να ζητήσω συγγνώμη για τις απόψεις μου; Να ζητήσω συγγνώμη για τον γάμο των ομόφυλων;» «Αυτά δεν είναι γέφυρες, είναι υποκρισία», σημείωσε με σαφήνεια. «Δεν αφορά μόνο εμένα και τη διαγραφή μου, επικεντρώνεται ακόμα και στον Κώστα Καραμανλή», επισήμανε. «Ας μην κοροϊδεύει άλλο. Η κρίση θα έρθει από τον κόσμο», κατέληξε.

Για το κόμμα: Η Ντόρα είναι συντεριμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική μάχη. Λέει ότι ακολουθώ τον Αλέξη Τσίπρα, απάλλαξε τον ηθικό αυτουργό της Novartis, τον κ. Τσίπρα. Δεν τα θυμάται αυτά». Η παράραξη δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές, αλλά από συνέπεια και σοβαρότητα. Σχετικά με την αναφορά Καμμένου ότι «θα επέστρεφε στην πολιτική σε κόμμα Σαμαρά», ο ίδιος απάντησε: Τώρα μάλιστα, πάμε σε επόμενη ερώτηση.

Για το μεταναστευτικό: Εγιναν λάθη στο μεταναστευτικό και άλλαζε η ατζέντα μόλις εξελέγη ο Τραμπ. Αυτή είναι μια αποσπασματική αντυιετώπιση και κωλοτούμπες.

