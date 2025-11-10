Η πρόσφατη απόφαση των «27» για οριστική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου από το 2028 ανατρέπει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τοποθετεί την Ελλάδα σε στρατηγικά πλεονεκτική θέση και βάζει φωτιά στις επιχειρηματικές συμφωνίες.

Το αμερικανικό LNG, που θα πάρει τη θέση του ρωσικού φυσικού αερίου —καρπός και της νέας εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον— ανοίγει το παιχνίδι σε νέους παίκτες και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συμβόλαια μεγάλης διάρκειας. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο κέντρο των εξελίξεων.

Μέσα σε αυτή τη ρευστή αλλά καθοριστική στιγμή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στον ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου, το 6ο OT FORUM, με θεματικό άξονα «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας». Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα ενεργειακά deals και στον ρόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα και οι επιχειρήσεις της στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το OT FORUM συνέπεσε χρονικά με το υπουργικό και επιχειρηματικό forum της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), το οποίο φιλοξενήθηκε στο Ζάππειο —μια πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Οι αμερικανικές αντιδράσεις

Εκτός από τον αντίκτυπο που είχαν στην ελληνική πολιτική σκηνή, οι Αμερικανοί πολιτικοί που βρέθηκαν στην Αθήνα επεφύλαξαν διθυραμβικές δηλώσεις για το διήμερο και για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με αιχμή την ενέργεια…

«Κλείνουμε deals και ενισχύουμε τους διατλαντικούς δεσμούς στην Ελλάδα», αυτό γράφει σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών , Νταγκ Μπέργκαμ αναφορικά με τη μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc., για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και συνεχίζει: «Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και τις νέες μακροπρόθεσμες πωλήσεις LNG της Venture_Global, υπό τον πρόεδρο Τραμπ, ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε!»

Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις δυνατότητες ενεργειακή συνεργασίας και στις προκλήσεις που κυριαρχούν στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Ο κ. Μπέργκαμ μίλησε στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Μετά το συνέδριο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που επισκέπτεται τη χώρα μας ως υπουργός Εσωτερικών: «Η συνεργασία μας γύρω από την ενέργεια και γύρω από την ΑΙ, γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, με την Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος, μπορεί να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού εδώ (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) και βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον για αυτή τη σχέση που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μπέργκαμ τόνισε: «Ξεκινώ με τα συναρπαστικά νέα που ανακοινώθηκαν για την ExxonMobil και τη Chevron. Αυτές είναι δύο εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ, αλλά είναι παγκόσμιες, μπορούν να επιλέγουν που θα δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν η Ελλάδα άνοιξε τις άδειες για έρευνες οι δύο αυτές εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για την περίπτωση της ExxonMobil αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτό και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα με αυτές τις πηγές να εξάγει ενέργεια.

«Ιστορικές συμφωνίες»

«Οι ιστορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα αποτελούν υπενθύμιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους συμμάχους μας με αμερικανική ενέργεια!». Αυτό έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στον απόηχο των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της P-TEC, (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, την περασμένη εβδομάδα.

«Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας»

Ο κ. Ράιτ επανήλθε στο θέμα και με δεύτερη ανάρτηση, εξαίροντας τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή σκακιέρα:

«Είναι ταιριαστό που βρισκόμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού – για να συζητήσουμε για την ενέργεια, έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς προόδου. Ο Πρόεδρος Τραμπ το κατανοεί αυτό και επαναφέρει τις αμερικανικές ενεργειακές πολιτικές στην κοινή λογική. Καλωσορίζουμε τους εταίρους μας καθώς ξεκινάμε την προώθηση ενέργειας που είναι οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλής», γράφει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήταν τιμή η συμμετοχή μου στο Συνέδριο P-TEC στην Αθήνα με τους υπουργούς Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχάλη Ρήγα. Οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και στην προώθηση διαρκούς ευημερίας μεταξύ των εθνών μας.

Τιμή μου να εκπροσωπώ τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ»

Με αυτή την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την P-TEC, (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιγράφει τη νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

