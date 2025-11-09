Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Κυριακής στο τμήμα Πέζινοκ, κοντά στη Μπρατισλάβα, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της Σλοβακίας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν υπάρχουν θύματα ή σοβαρά τραυματίες, ωστόσο τα συνεργεία διάσωσης και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τον έλεγχο των επιβατών και την εκτίμηση των ζημιών.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές και ισχυρή κίνηση στα γύρω τμήματα, με τις Αρχές να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο. Οι ειδικοί διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η διακοπή της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γραμμής.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σημαντικές ζημιές στους συρμούς, με τον μηχανοδηγό και το προσωπικό του σιδηροδρόμου να συνεργάζονται για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών. Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι όλοι οι επιβάτες ελέγχονται για τυχόν μικροτραυματισμούς και ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.