Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία τη Δευτέρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα. Η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανακοίνωσε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος.

Na slovenském jižním tahu se dneska dopoledne srazily dva rychlíky. Asi dost zraněných, první zprávy mluví o vrtulníku a pěti sanitkách. Zřejmě “Gemerany” R913 a R914, výhybna Tunel? Každopádně východně od Rožňavy. pic.twitter.com/Ety4R2wrRh — Jan T. Beránek (also honzaberanek.bsky.social) (@JTBcz) October 13, 2025

Σπεύδουν στο σημείο μέλη της Κυβέρνησης

Ο υπουργός Μεταφορών Τζόζεφ Ραφ και ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ κατευθύνονται προς τον τόπο του ατυχήματος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στην περιοχή Rožňava και εκφράζω την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν θύματα. Είμαι σε άμεση επαφή με τον υπουργό Μεταφορών J. Ráž και τον υπουργό Εσωτερικών M. Š. Eštok, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας. Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε πρόωρα συμπεράσματα, επομένως πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας», έγραψε ο πρωθυπουργός.