Έντονο κλίμα αναμένεται να επικρατήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι εργασίες του οποίου ξεκινούν μεθαύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Η δυσφορία μεγάλου αριθμού δημάρχων, εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών στο κομμάτι των οικονομικών και των αρμοδιοτήτων, είναι έκδηλη. Την ίδια στιγμή δεν λείπουν και οι… ενδοοικογενειακοί «καυγάδες» μεταξύ μελών του προεδρείου της Ένωσης. Αφορμή, η θετική στάση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, μετά τη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, η οποία εκφράστηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΕΔΕ.

«Η πρόσφατη συνάντηση της ΚΕΔΕ (σ.σ. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις που παρουσιάζουν εικόνα ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πραγματικότητα, τα κρίσιμα προβλήματα των Δήμων παραμένουν στον μεγαλύτερο τους βαθμό άλυτα», δηλώνει ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, χαρακτηρίζοντας παραπειστική την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Δραματική αύξηση των εξόδων

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω ενεργειακού κόστους, αύξησης τιμών και μισθοδοσίας, με το πρόσθετο βάρος ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. «Η πρόσθετη χρηματοδότηση του 1 δισ. ευρώ της τελευταίας 7ετίας (2019-2025) δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό. Στην πραγματικότητα, η όποια έκτακτη ενίσχυση που προκύπτει όπως η έκτακτη επιχορήγηση των 100 εκ. που ανακοινώνει ο υπουργός μετά τη συνάντηση για το 2025, στην πραγματικότητα αφορά χρήματα που ήδη έχουν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για τους Δήμους (οριζόντιες γραμμές χρηματοδοτήσεων) και αφορούν πόρους που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή μας ξαναδίνουν πόρους που ήδη έχουν προβλεφθεί για τους δήμους για το έτος 2025», αναφέρει.

Όπως αποτυπώνεται και στο υπόμνημα που παραδόθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – σημειώνει – η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούσε μεταξύ άλλων την πλήρη εφαρμογή του Ν.3852/2010, κατάργηση περιοριστικών διατάξεων (γνωστοί ως κόφτες) στους ΚΑΠ (σ.σ. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), κάλυψη επιπλέον ενεργειακού κόστους, την απόδοση στους ΟΤΑ παρακρατηθέντων πόρων αλλά και τη δημιουργία ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.

«Στην πράξη, κανένα από αυτά τα κρίσιμα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε», τονίζει.

Τα αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν

Ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ παραθέτει τα αιτήματα της ΚΕΔΕ και το αποτέλεσμα της συνάντησης:

– Η πλήρης εφαρμογή Ν.3852/2010 και κατάργηση μνημονιακών περιορισμών, δεν εφαρμόστηκε.

– Δεν καταργήθηκαν τα άρθρα 44 Ν.5071/23 & 31 Ν.5047/23.

– Δεν καλύφθηκε το υπερβάλλον ενεργειακό κόστος των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

– Δεν έχει αποδοθεί το 60% των εσόδων από αιγιαλούς, παρά τη δέσμευση του αρμόδιου υπουργείου.

– Δεν δόθηκαν οι τρεις έκτακτες δόσεις ΚΑΠ 2025, ενώ υπολείπεται η αύξηση ΚΑΠ του 2026.

– Δεν θεσμοθετήθηκε τακτικός διάλογος ΚΕΔΕ και υπουργείου.

Επίσης, αναφέρει ότι εκκρεμούν η χρηματοδότηση αναβάθμισης υποδομών (Οδική Ασφάλεια. Πρόγραμμα Ηλέκτρα κτλ.), η απόδοση των παρακρατηθέντων ή μη αποδοθέντων πόρων, η επαναφορά τελών που αφαιρέθηκαν, η δημιουργία ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος των Δήμων, η επιτάχυνση των εκταμιεύσεων ΑΠΔΕ (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η υλοποίηση έργων με επιχειρηματικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό, η στήριξη έργων ΕΣΠΑ για μικρούς, νησιωτικούς, ορεινούς Δήμους, καθώς και τα μέτρα για την ενεργειακή αυτονομία.

Επιπλέον, κατά 500 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση των Δήμων για πλήρη κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

«Η βιωσιμότητα των Δήμων δεν διασφαλίζεται»

«Η θετική εκτίμηση που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου για το αποτέλεσμα της συνάντησης, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, πηγάζει δε, κυρίως από διοικητικές δεσμεύσεις και αόριστες γενικολογίες ευχολόγια και υποσχέσεις, όπως η νομοθετική δέσμευση για την απόδοση μετά από 2,5 χρόνια του 60% των εσόδων από την αξιόποινης η των αιγιαλών ή η αύξηση των ΚΑΠ το 2026. Ωστόσο, η βιωσιμότητα των Δήμων δεν διασφαλίζεται και η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση παραμένει ανεπαρκής», σημειώνει ο κ. Κωνσταντέλλος, και συνεχίζει: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ουσιαστική χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες και φωτοβολίδες για να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να διατηρήσει τη βιωσιμότητά της».