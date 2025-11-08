Στη σημερινή ψηφοφορία, λίγο πριν την ολοκλήρωση του φετινού τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, η πλειοψηφία του προσκείμενου στη ΝΔ προέδρου Κυρίζογλου, ένιωσε την καυτή ανάσα της παράταξης του Χάρη Δούκα, που πρόσκειται στο ΠαΣοΚ, ενώ δεν έλειψαν και έντονοι διαξιφισμοί τόσο για το τελικό κείμενο του ψηφίσματος όσο και για την ίδια τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Στο τέλος, από τους εγγεγραμμένους 535 συνέδρους, ψήφισαν οι 191, με την πρόταση της πλειοψηφίας του Λάζαρου Κυρίζογλου (Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι) να λαμβάνουν 92 ψήφους, έναντι 89 της «Αυτοδιοίκησης Τώρα» του δημάρχου Αθηναίων. Όπως μάλιστα επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Δούκα «αν ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης, έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα (που συσπειρώνει προοδευτικές δυνάμεις), γίνεται σαφές ότι η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ότι υπάρχει μια δραματική αλλαγή των συσχετισμών».

Σε αντίστοιχο πνεύμα είναι και το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη: «Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, παρά τις μεθοδεύσεις και τους εκβιασμούς που επιχειρήθηκαν, ενέκρινε μόλις με 92 ψήφους την πρόταση της πλειοψηφίας που ελέγχεται από την κυβέρνηση έναντι 89 ψήφων της πρότασης -ψηφίσματος της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, με μεγάλη αποχή πολλών εκπροσώπων που πρόσκεινται στην παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ενώ το 66% των εκπροσώπων είχε στηρίξει στις εκλογές της ΚΕΔΕ την κυβερνητική παράταξη, στην σημερινή ψηφοφορία οι περισσότεροι απείχαν γυρνώντας την πλάτη στην ασκούμενη πολιτική».

Αιχμές Δούκα για διαρροές

Στις ανακοινώσεις τους, τόσο η παράταξη του δημάρχου Αθηναίων όσο και η Χαριλάου Τρικούπη, κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, που ωστόσο δεν έπιασαν τόπο, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι θα εξετάσουν «διεξοδικά σοβαρές καταγγελίες». Παράλληλα, σχολιάζεται αιχμηρά η ψήφος στελεχών που «εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια, αλλά για μία ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρότασή της».

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι αιχμές απευθύνονται στους δημάρχους Παλλήνης και Αγίας Παρασκευής, Χρήστο Αηδόνη και Γιάννη Μυλωνάκη αντίστοιχα, οι οποίοι προέρχονται από το ΠαΣοΚ, αλλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές στηρίχθηκαν και από τοπικές δυνάμεις της ΝΔ.

Η ανακοίνωση της παράταξης Δούκα

Μεγάλη επιτυχία της παράταξης Αυτοδιοίκηση Τώρα, του Χάρη Δούκα

«Η παράταξή μας, Αυτοδιοίκηση Τώρα, με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, κατέθεσε πρόταση-ψήφισμα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που περιλάμβανε την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο τους Δήμους της χώρας, αλλά και συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, που έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Τελικά, το Συνέδριο ενέκρινε, μόλις με 92 έναντι 89 ψήφων, την πρόταση της πλειοψηφίας, που περιορίζεται στα γνωστά ευχολόγια των προσκείμενων στη ΝΔ Δημάρχων.

Αν ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης, έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα (που συσπειρώνει προοδευτικές δυνάμεις), γίνεται σαφές ότι η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ότι υπάρχει μια δραματική αλλαγή των συσχετισμών.

Αποδεικνύει, επίσης, την όλο και μεγαλύτερη αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά και τη σημασία της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Είναι απαράδεκτο ότι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ χρησιμοποίησε κάθε είδους μεθοδεύσεις, προκειμένου, έστω και με ελάχιστη πλειοψηφία, να περάσει το ανώδυνο για τη ΝΔ ψήφισμά της. Έρχονται σε γνώση μας σοβαρές καταγγελίες, που θα εξεταστούν διεξοδικά. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόταση της παράταξης του ΚΚΕ πήρε 10 ψήφους, γίνεται σαφές ότι η φιλοκυβερνητική παράταξη έχασε την πλειοψηφία στο Συνέδριο.

Είναι επίσης λυπηρή η εικόνα των ελάχιστων εκείνων που εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια, αλλά για μία ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρότασή της».

Η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρισε την πλάτη στην κυβέρνηση. Είπαν ‘«φτάνει πια» στην κυβερνητική ομηρία μέσω της οικονομικής ασφυξίας

«Ηχηρό ράπισμα στην κυβερνητική πολιτική από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Μέσα από την ψηφοφορία καταδικάστηκε ξεκάθαρα η πολιτική αποψίλωσης της Τοπικής Αυτοδίοικησης όπως εκφράστηκε από το πλήθος θεσμικών προσβολών, όπως το τέλος ταφής, η αφαίρεση υπηρεσιών δόμησης , ο εμπαιγμός με τους ΚΑΠ , η πρόσφατη υφαρπαγή πόρων από τα πρόστιμα οδικής ασφάλειας και πολλές ακόμα.

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, παρά τις μεθοδεύσεις και τους εκβιασμούς που επιχειρήθηκαν, ενέκρινε μόλις με 92 ψήφους την πρόταση της πλειοψηφίας που ελέγχεται από την κυβέρνηση έναντι 89 ψήφων της πρότασης -ψηφίσματος της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, με μεγάλη αποχή πολλών εκπροσώπων που πρόσκεινται στην παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ενώ το 66% των εκπροσώπων είχε στηρίξει στις εκλογές της ΚΕΔΕ την κυβερνητική παράταξη, στην σημερινή ψηφοφορία οι περισσότεροι απείχαν γυρνώντας την πλάτη στην ασκούμενη πολιτική .

Οι εκπρόσωποι των δήμων είπαν ένα μεγάλο «φτάνει πια» στην επιχείρηση ομηρίας που ξεδιπλώνει συστηματικά η κυβέρνηση προσπαθώντας μέσω της οικονομικής ασφυξίας να πετύχει τον απόλυτο έλεγχο της αυτοδιοίκησης. Η αιρετή αυτοδιοίκηση , ή θα είναι αυτόνομη ή δεν θα είναι αυτοδιοίκηση.

Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που δίνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους και κρατά ομήρους τους αιρετούς εκπροσώπους της αυτοδίοικησης στους προθαλάμους των υπουργικών γραφείων, το ΠΑΣΟΚ αντιτάσσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης σε δυναμική σύνδεση με το σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους που έχει εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος , η αναζωογόνηση της ξεχασμένης περιφέρειας, η ανατροπή των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων , η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και η ενεργειακή δημοκρατία προϋποθέτουν ισχυρούς δήμους με αυτονομία, αποφασιστικές αρμοδιότητες και οικονομική δυνατότητα . Για αυτό και στην επόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος θα προτείνουμε την συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Το ΠαΣοΚ έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, για να σπάσουν τα δεσμά της εξάρτησης και να προστατεύεται θεσμικά και μόνιμα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

Με το ΠαΣοΚ θα γίνει πράξη η καθιέρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα για να διαμορφώσουμε τις πόλεις μας με στρατηγικό σχεδιασμό και δημοκρατική λογοδοσία.

Η κυβέρνηση θέλει τους Δήμους κομπάρσους στην δική της πολιτική που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα.

Υπάρχει άλλος δρόμος για την Αυτοδιοίκηση , αυτός του πρωταγωνιστή στη νέα πορεία της χώρας. Με το ΠαΣοΚ για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση σε μια σύγχρονη Ελλάδα».