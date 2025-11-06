Μετά το εξώφυλλο του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα τον πρόλογο του βιβλίου του «Ιθάκη» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος Νοεμβρίου.

Το βιβλίο, όπως επισημαίνεται, «δεν γράφτηκε για να εξωραΐσει αποφάσεις, να ωραιοποιήσει γεγονότα ή να κατασκευάσει ένα αφήγημα βολικό για τον συγγραφέα του». Αντιθέτως, «είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και διεκδίκησης για το δικαίωμα στο μέλλον».

Με λίγα λόγια είναι το όχημα που θα οδηγήσει τον κ. Τσίπρα στη διεκδίκηση, εκ νέου, του πρωθυπουργικού θώκου. Για να γίνει αυτό, η ιστορία θα πρέπει να ξαναγραφτεί. «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».

Διότι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, « αν δεν διεκδικήσεις την αλήθεια, αν δεν καταθέσεις τη δική σου μαρτυρία, τότε εγκαταλείπεις αμαχητί όχι μόνο το χθες αλλά κυρίως το σήμερα και το αύριο» και «το αύριο της πατρίδας μας, δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητί».

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το να ακουστεί η δική μου φωνή. Γιατί δεν ακούστηκε; Πρωθυπουργός ήταν ο κ. Τσίπρας. Έκανε δηλώσεις και δεν έπαιζαν; Φιμώθηκε από τα μέσα της διαπλοκής;

Ακόμα και να γινόταν αυτό, ο στρατός των τρολ που είχε εγκατασταθεί στα υπόγεια της Κουμουνδούρου τι έκανε; Ασχολούνταν μόνο με το να ελεεινολογεί τους αντιπάλους του; Δεν πρόβαλε τα επιχειρήματα του και το κυβερνητικό του έργο;

Γράφει στον πρόλογό του, και πολύ σωστά, ο κ. Τσίπρας ότι όταν οι αποφάσεις σου «δεν επηρεάζουν απλώς τη δική σου ζωή, αλλά διαμορφώνουν τη μοίρα χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ανθρώπων, η ευθύνη γίνεται σχεδόν υπαρξιακή. Δεν χωρούν βεβιασμένες κινήσεις αλλά ούτε και καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει χώρος για απλουστεύσεις.»

Μα σε μια απλούστευση στηρίχθηκε η άνοδος του κ. Τσίπρα στην εξουσία. Θα καταργούσε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και ένα νόμο, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ, θα έπαιζε νταούλια και θα χόρευαν οι αγορές. Είχε προειδοποιηθεί ο κ. Τσίπρας για το τι θα συναντούσε. Δεν ήταν ανήξερος.

Στηρίχθηκε και σε κάτι άλλο η άνοδος του κ. Τσίπρα στην εξουσία. Στην απλούστευση ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν υποτελείς στους ξένους. Και ότι αυτός παρέα με τον κεντροδεξιό Καμμένο θα επανέφεραν την εθνική αξιοπρέπεια.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο ο κ. Καμένος να φωνάζει «εσείς στα τέσσερα» προς τα έδρανα του ΠαΣοΚ και της ΝΔ πριν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κάνει την περίφημη κωλοτούμπα.

«Η πολιτική σε φθείρει, ναι, αλλά σου χαρίζει κάτι πολύτιμο. Τη σπάνια δυνατότητα να συνδεθείς αληθινά με την εποχή σου» λέει, σωστά, ο πρώην πρωθυπουργός. Ποια ήταν η εποχή Τσίπρα; Μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από μίσος και διχασμό. Η εποχή που ο κάθε φραπετζής μπορούσε άνετα να ισοπεδώνει τους πάντες και τα πάντα.

Διεκδικεί ο κ. Τσίπρας και το υπό ίδρυση κόμμα του πρωταγωνιστικό ρόλο στην κεντροαριστερά. Αυτή που δέχθηκε τις πιο πολλές επιθέσεις του. Αλήθεια ποιος φταίει για τη χρεοκοπία της χώρας;

Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα του 2012-2015, θα πάρεις την απάντηση ότι φταίει το ΠαΣοΚ και ο «Πινοσέτ» Παπανδρέου. Ήταν η εποχή που φλέρταρε με τους Καραμανλικούς της ΝΔ και τον Καμένο.

Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα του 2019 θα πάρεις την απάντηση ότι φταίει η ΝΔ που εκτροχίασε τα δημοσιονομικά της χώρας. Αν αυτό δεν λέγεται πολιτικός τυχοδιωκτισμός, πώς ακριβώς περιγράφεται στην ελληνική γλώσσα;

Να ακουστεί η φωνή του Τσίπρα. Να πει την δική του αλήθεια. Να έχει καλή πορεία το βιβλίο του.

Αλλά δεύτερη φορά σανό δεν έχει.