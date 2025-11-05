ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σε «φιλελεύθερο» οίστρο βρίσκονται υπουργοί και τρολ και αναλύουν νυχθημερόν πόσο μέσα έμπαιναν τα ΕΛ.ΤΑ. και γιατί πρέπει να κλείσουν, για να σωθούν τα χρήματα των φορολογούμενων. Βέβαια, ο φιλελευθερισμός αυτής της κυβέρνησης είναι α λα καρτ, όπως άλλωστε η πολιτική της σε όλα τα θέματα. Είναι «φιλελεύθερη», όταν πρόκειται για παθητικό 75 εκατομμυρίων, των καταστημάτων που εξυπηρετούν πολίτες, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, αλλά αν μιλήσουμε για την ΕΡΤ, ας πούμε, είναι σκληρά κρατικιστική, σε βαθμό λενινισμού. Απλώς, στην καθ’ ημάς εκδοχή του λενινισμού, το κράτος δεν είναι εργαλείο στα χέρια του προλεταριάτου, αλλά στα χέρια του Μεγάρου Μαξίμου, για να χτίζει στρατό και να προωθούνται οι σχεδιασμοί και οι πολιτικές φιλοδοξίες του Παύλου Μαρινάκη και των άλλων κρατικών επιτελαρχών. *** Περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τριπλάσια από αυτή των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ., είναι η επιβάρυνση των φορολογούμενων, μέσω του δήθεν «ανταποδοτικού» τέλους (το οποίο θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό, όταν γίνει πρωθυπουργός, αλλά μετά το ξέχασε), για να επιτυγχάνονται τηλεθεάσεις κάτω από 5% για το βασικό κανάλι και κάτω από 1% για το ειδησεογραφικό και το αθλητικό. Εκεί, όμως, κανείς υπουργός δεν βγήκε να υπερασπιστεί τον έλληνα φορολογούμενο. Ούτε μας εξήγησαν οι «θεωρητικοί» της οικονομίας της αγοράς, γιατί είναι καλό να υποκατασταθούν τα ΕΛ.ΤΑ. από τις ιδιωτικές εταιρείες κούριερ, οι οποίες φυσικά δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τις πενταροδεκάρες του συνταξιούχου της ορεινής κοινότητας και θα τον αφήσουν ξεκρέμαστο, αλλά στην περίπτωση της ΕΡΤ, το κράτος πρέπει να διαθέτει στους πολίτες, έναντι υποχρεωτικού αντιτίμου ένα προϊόν, το οποίο, είτε δεν το θέλει κανείς, είτε ήδη το διαθέτουν στο κοινό τα ιδιωτικά κανάλια και μάλιστα όχι απλώς δωρεάν, αλλά επ’ ωφέλεια των φορολογικών εσόδων.

Τα διαπιστευτήρια της Γκιλφόιλ στον Τασούλα

Όπως αναμενόταν, το ενδιαφέρον για την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν έντονο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ κάθονταν σε αναμμένα κάρβουνα, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων για την άφιξη της. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και αμέσως μετά της χώρας του πρέσβη, σε αυτή την περίπτωση των ΗΠΑ. Το ίδιο έπραξε και με τις δύο πρεσβευτές που προηγήθηκαν της Νορβηγίας και του Καναδά.

Όταν έφτασε η Γκίλφοϊλ έκανε μια υπόκλιση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και τον χαιρέτησε, εκφράζοντας τη χαρά της που βρίσκεται στη χώρα μας. Φυσικά, σχολιάστηκε ιδαιτέρως ο διάλογος που είχαν μπροστά τις τηλεοπτικές κάμερες, με τις προσωπικές εξομολογήσεις της πρέσβειρας. Η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 40 λεπτά, και στη συνέχεια επισκέφθηκε το υπουργείο Εξωτερικών.

Υποδοχή με χυμό πορτοκάλι

Με τόσες υποδοχές, φωτογράφους, φλας, νυχτερινές εξόδους και αμέτρητες φιλοφρονήσεις που ακούει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είναι λογικό η Κίμπερλι Γκίλοφοϊλ να αισθάνεται την Ελλάδα σαν το σπίτι της. Αυτό είπε χαμηλοφώνως στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος την υποδέχθηκε θερμότατα, φιλώντας την μάλιστα σταυρωτά, αλλά και κρατώντας της το χέρι για αρκετή ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη έτεινε το χέρι η Γκίλφοϊλ, ίσως για να σπάσει τον πάγο, που ξαφνικά και περιέργως δημιουργήθηκε στον καναπέ εντός του υπουργικού γραφείου.

«Είμαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω», είπε στη συνέχεια η νέα πρεσβευτής και μετά έκλεισαν οι πόρτες. Να σας ενημερώσω ότι η κατ’ ιδίαν συνάντηση του υπουργού με την Γκίλφοϊλ κράτησε περίπου μία ώρα, ενώ ο Γεραπετρίτης κέρασε την πρεσβευτή έναν λαχταριστό φυσικό χυμό πορτοκάλι. Όπως βλέπω την πρεσβευτή, θα στοιχημάτιζα ότι είναι της υγιεινής διατροφής, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες που είμαι βέβαιος ότι για την επόμενη περίοδο- μάλλον μακρά- θα τις μαθαίνετε από τις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης. Όσο δε για τα ελληνοαμερικανικά; Αυτά αποκτούν πλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Τα παπούτσια της Καναδής Στο Πρoεδρικό Μέγαρο δεν πέρασε όμως απαρατήρητη και η παρουσία της Καναδής πρέσβειρας, Σόνια Θίσσεν, η οποία φόρεσε παπούτσια που στο τακούνι ήταν το εθνόσημο της χώρας της. Πρόκειται για τον θυρεό με ένα κόκκινο φύλλο σφενδάμνου στο κέντρο. Οι Καναδοί διπλωμάτες που τη συνόδευσαν, φορούσαν τις χαρακτηριστικές παπαρούνες, το σύμβολο μνήμης για όσους υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν στον στρατό της χώρας. Αυτή η παράδοση συνδέεται με την εθνική Εκστρατεία για την Παπαρούνα, η οποία διαρκεί από τα τέλη Οκτωβρίου έως την Ημέρα Μνήμης στις 11 Νοεμβρίου.

O καημός της Βούλτεψη…είναι ο Τσίπρας!

Η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκε κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ. Στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίστηκε τη Δευτέρα, τα πράγματα δεν πήγαν όπως περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρχαν οξύτατες αντιδράσεις. Ακόμα και βαριές κουβέντες (κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι ακούστηκαν και βρισιές). Ο μόνος που συμφώνησε ήταν ο Δημήτρης Καιρίδης, για να λάβει τις οργισμένες απαντήσεις των συναδέλφων του. Είναι χαρακτηριστική η σκωπτική απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη «ζήτω το Υπερταμείο, να δώσουμε βραβείο στον Τσίπρα».

Ντροπή σου… Αγαπηδάκη

Την επόμενη μέρα, η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη έφερε νέο εκνευρισμό στους «γαλάζιους» βουλευτές.

Στο εντευκτήριο της Βουλής σχηματίστηκε ένα «γαλάζιο» πηγαδάκι. Στην πλειοψηφία τους ήταν πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στις αντιδράσεις της Δευτέρας. Δεν έκρυβαν την ενόχληση τους για την ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού. «Ντροπή της», έλεγε ένας βουλευτής, ενώ με δυνατή φωνή άλλος βουλευτής έλεγε «ας βγει μια φορά να ζητήσει την ψήφο του κόσμου και ας μιλήσει. Δεν έχει πάρει ψήφο ούτε σε 15μελες». Τελικά, όπως έλεγε έμπειρος πολιτικός αναλυτής, η καλύτερη αντιπολίτευση γίνεται από ενδοκυβερνητικά στελέχη…

Η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει

Γαλάζιος βουλευτής έλεγε σήμερα στον Βηματοδότη ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τόσο θυελλώδη κοινοβουλευτική ομάδα, όπως αυτή που έγινε με τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ. Περισσότεροι από 90 βουλευτές συμμετείχαν και στην πλειοψηφία τους όλοι πήραν τον λόγο. Τελικά… κατάφεραν να παραιτήσουν τον Γρηγόρη Σκλήκα, αλλά η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη.

Αυτό, βέβαια, μένει να το δούμε. Διότι, οι αρμόδιοι υπουργοί δηλώνουν… αναρμόδιοι, παραπέμποντας στο Υπερταμείο και η κυβέρνηση μάλλον ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του ΔΣ των ΕΛΤΑ, ο οποίος έκανε «καλή δουλειά, αλλά λάθος χειρισμούς». Την ίδια στιγμή, τις ανακοινώσεις τις κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (παρότι τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο), ενώ καμιά εκατοστή κυβερνητικοί βουλευτές, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, γκρινιάζουν, αυτοαποκαλούνται κερατάδες, δαρμένοι, απατημένοι κοκ. Σταθερότητα, αριστεία, αποτελεσματικότητα.

Στην πυρά και ο Παπαστεργίου Τα πυρά των γαλάζιων βουλευτών δέχθηκε όμως και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο τυπικά αρμόδιος υπουργός για τα ΕΛΤΑ. Στις μεταξύ τους συζητήσεις δε λείπουν και οι μπηχτές, αφού τον κατηγορούν ότι στα δύσκολα είναι… άφαντος και κάνει πολιτική αφ’ υψηλού. Πάντως, πηγές του Υπουργείου Οικονομικών επέμεναν ότι η συζήτηση που αναβλήθηκε στη Βουλή, πρέπει να γίνει, προκειμένου το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί για την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ, τα οποία, αν συνεχίσουν έτσι, δε θα μπορούν να πληρώσουν μισθοδοσίες, όπως λένε οι κυβερνητικοί.

Η ώρα του Αυγενάκη

Ο Λευτέρης Αυγενάκης θα καταθέσει σήμερα στις 10 το πρωί, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μαρτυρία του πρώην υπουργού αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέα.