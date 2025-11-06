ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης είχε δώσει συνέντευξη Τύπου για τις αλλαγές στη δομή του Υπερταμείου με τη συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ και τις αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό οκτώ ΔΕΚΟ που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα ΕΛ.ΤΑ. Μάλιστα, είχε ερωτηθεί ειδικά για ΕΛ.ΤΑ. και ειδικότερα για ένα πόρισμα που είχε συντάξει η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Deloitte & Touche. Θυμίζω ότι το πόρισμα είχε παραγγελθεί το 2023 μετά από την καρατόμηση της διοίκησης της παλαιότερης ελληνικής ΔΕΚΟ που μετρά ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, των αναθέσεων συμβάσεων εκατομμυρίων ευρώ με διαδικασίες αμφισβητούμενης νομιμότητας και των τεράστιων ελλειμμάτων του οργανισμού. Το πόρισμα είχε παραδοθεί στις αρχές του 2024, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αντί του υπουργού, την απάντηση ανέλαβε να δώσει (και δεν έδωσε) ο τότε πρόεδρος του Υπερταμείου, που ήταν παρών στην συνέντευξη. Αφού είπε διάφορα αισιόδοξα λόγια για την πορεία των ΕΛ.ΤΑ. από κει και πέρα, και για τον εκσυγχρονισμό και την αναμενόμενη βελτίωση της κατάστασής τους, για το πόρισμα είπε απλώς ότι βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπερταμείου και απολύτως τίποτε άλλο. *** Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, είδαμε τη βελτίωση της κατάστασης και τον εκσυγχρονισμό τους. Ανακοινώθηκε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ και μετά πάρθηκε πίσω για να κλείσουν σε τρεις μήνες, αφού η κυβέρνηση παρουσιάσει «σχέδιο» για αυτήν την μεταρρύθμιση, το οποίο όμως λογικά θα έπρεπε να υπάρχει και πριν ενάμιση χρόνο, όταν διατυπώθηκε η αισιοδοξία για την πορεία των ταχυδρομείων. Και άντε, ας πούμε χαλάλι, έστω και με καθυστέρηση θα «διαβουλευτούμε» και θα φτιάξουμε το σχέδιο. Το πόρισμα της Deloit & Touche, για το οποίο επίσης επί ενάμιση χρόνο δεν ακούσαμε τίποτα, δεν πρέπει να ληφθεί όψη σ’ αυτήν την διαβούλευση; Για τα ελλείμματα των ΕΛ.ΤΑ. συντάχθηκε, τα οποία υποτίθεται οδήγησαν στις αποφάσεις των τελευταίων ημερών. Μήπως ήρθε η ώρα να βγει από τα συρτάρια του Υπερταμείου και να τεθεί υπ’ όψη όλων των «διαβουλευομένων» ή τουλάχιστον της Βουλής;

Η Κίμπερλι σπάει το πρωτόκολλο

Νέα πρέσβειρα, άλλα ήθη. Ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν θα είναι μια συμβατική πρέσβειρα, το έκανε ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που πάτησε στην Ελλάδα. Το πρωτόκολλο δεν είναι το φόρτε της, οπότε χθες, βγαίνοντας μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από το Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν πάνω σε μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου Κηφισιάς και σταμάτησαν να τους μιλήσουν.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η άκρως ενδιαφέρουσα συνάντησή των δύο στο Πρωθυπουργικό γραφείο, όταν ο Πρωθυπουργός πρότεινε στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ να διασχίσουν τον δρόμο και να χαιρετήσουν από κοντά τα παιδιά του σχολείου, τα οποία η Κίμπερλυ Γκίλφοιλ χαιρέτησε ένα-ένα, μιλώντας τους και στα… ελληνικά. Ωραία κίνηση δεν λέω, και έχουμε σίγουρα να δούμε πολλά ακόμα.

Μπαράζ ερωτήσεων

Μου λένε ότι οι βουλευτές της ΝΔ έχουν απασφαλίσει όπως φάνηκε και στην προ ημερών άτυπη συνεδρίαση της Κ.Ο. με φόντο τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ. Θα υπάρξει μπαράζ ερωτήσεων για διάφορα καυτά θέματα της επικαιρότητας από τους «γαλάζιους» βουλευτές και μου λένε ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις θα είναι για το Υπερταμείο και τις κινήσεις του στα ΕΛΤΑ και όχι μόνο.

Τρολάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ

Τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς σχολιάζουν «γαλάζια», στελέχη ίσως θέλοντας να ξορκίσουν τα όσα γίνονται στη δική τους πτέρυγα. Και δεν είναι λίγα.

Πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης χθες στη Βουλή δεν άφησε να πέσει κάτω το αίτημα του Χρήστου Γιαννούλη για εκλογές με φόντο τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ. «Με ποιο κόμμα θα κατεβείτε στις εκλογές;», ρώτησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Φάμελλος είπε ότι θα προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα που δεν υπάρχει και φανταστείτε εσείς να ψάχνετε τον Τσίπρα και να μη σηκώνει το τηλέφωνο» συνέχισε ο υπουργός Υγείας λέγοντας ότι δεν έχει ξαναδεί κόμμα να αυτοκαταργείται διερωτώμενος «τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ; ένα αδειανό πουκάμισο! Αυτογελοιοποιείστε όταν ζητάτε εκλογές».

Βρίσκουν και τα κάνουν οι κυβερνητικοί.

Η γαλοπούλα και η ΝΔ

Ακόμα πιο καυστικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε πως «πρώτη φορά βλέπω “γαλοπούλα” να βιάζεται» (να σφαγιαστεί) διαβεβαιώνοντας ότι «οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το 2027, και θα είναι και κερδοφόρες».

Αυτή ήταν η απάντηση του σε όσα λένε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές. Μόνο που οι βουλευτές της ΝΔ παραβλέπουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτοδυναμία στο κόμμα τους.

Ο Ζελένσκι στην Αθήνα;

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Αθήνα εντός του μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες. Αναμένεται να επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα για την επίσκεψη αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου.

Και το Προεδρικό Μέγαρο πάντως θα τον υποδεχθεί. Όπως είχε γίνει και το ’23 όταν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρισκόταν στην ανώτατη πολιτειακή θέση. Τώρα είναι η σειρά του Κώστα Τασούλα.

Ο νόμος Μαρινάκη για την ΕΡΤ

Στη Βουλή κατατίθεται τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο του υφυπουργού Παύλου Μαρινάκη για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Προβλέπει τη δημιουργία Innovation Hub, συνεργασίες με πανεπιστήμια και ΟΤΑ, καθώς και την επαναφορά της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Η ΕΡΤ, που πλέον είναι πλεονασματική (γεγονός που γυρίζει πίσω στους εργαζομένους ως bonus) μπορεί να μην είναι ψηλά στις τηλεθεάσεις, εκτός από όταν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά ο υφυπουργός και αρμόδιος για τα θέματα Τύπου, θέλει να τη βλέπει να επιτελεί το δημόσιο σκοπό της.

Η καραμέλα, τα γίδια και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια… καραμέλα άναψε «φωτιές» στη χθεσινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε για περισσότερες από 8 ώρες, ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε όταν τον λόγο είχε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Χρήστος Αυλωνίτης.

Ο βουλευτής εξερράγη διότι ο μάρτυρας ήθελε να φάει μια καραμέλα για τον λαιμό. «Με ακούτε; Μηρυκάζουν τα γίδια. Μασάει την ώρα που τον εξετάζω;», φώναξε εκνευρισμένος επειδή ο Αυγενάκης …έγλειψε την καραμέλα. Δηλαδή, από όλα όσα άκουσε χθες ο βουλευτής, η καραμέλα τον πείραξε;…

Οι απορίες για την Ιθάκη

Μία απορία εξέφρασε ο τομεάρχης στο ΠαΣοΚ, Βασίλης Σκουντής, για τον Αλέξη Τσίπρα και προκάλεσε το γέλιο των συντρόφων του. «Όταν ο Αλέξης αναφέρεται στην Ιθάκη την εννοεί με την ομηρική ή την καβαφική της έννοια» αναρωτήθηκε δίνοντας παράλληλα και μία άλλη διάσταση στην «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού.

Η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη

Μένοντας στο ΠαΣοΚ να σας πω πως η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να συναντηθεί τη Δευτέρα στο Ηράκλειο με τους φορείς της περιοχής και να μπει ένα τέλος στις βεντέτες χαιρετήθηκε από όλους και βούλωσε και κάποια στόματα που αναρωτιούνταν, γιατί δεν μιλάει ο πρόεδρος… Βλέπετε, όπως έμαθα ο Ανδρουλάκης ετοίμαζε την κίνηση αυτή τις προηγούμενες ημέρες και μίλησε όταν ήταν έτοιμος και είχε κάτι να ανακοινώσει.

Θυμήθηκε την οπλοκατοχή ο Μητσοτάκης

Και αφού σας ανέφερα για τις πρωτοβουλίες Ανδρουλάκη που κατάγεται και από το Ηράκλειο, είδα να ενεργοποείται και ο Πρωθυπουργός. Μου λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να ανακοινώσει άμεσα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά τα όσα τραγικά έγιναν προ ημερών στην Κρήτη.

Αγάπησαν τον Μαμντάνι

Τώρα, κοιτώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των βουλευτών της Αριστεράς θα σας πω πως ο ταλαιπωρημένος από το scrolling αμφιβληστροειδής μου, αντίκρυσε πληθώρα αναρτήσεων υπέρ του νέου δήμαρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Φαίνεται πως η εκλογή αυτή ανέβασε το ηθικό τους. Επίσης είδα ποστ και από Αλέξη Τσίπρα και Στέφανο Κασσελάκη. Ελπίζω να μην τσακωθούν ποιος είναι ο Έλληνας Μαμντάνι, όπως έκαναν, στην άλλη όχθη, με τον Μακρόν όταν είχε πρωτοεκλεγεί.

Κάηκε ο ενθουσιασμός

Μου φαίνεται ότι ο ενθουσιασμός της Αθήνας για τη δημιουργία του σχήματος 5Χ5 σταδιακά να αποκλιμακώνεται, καθώς οι δυσκολίες είναι σαφώς περισσότερες από τα ωφελήματα που θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοια διάσκεψη στη γεωπολιτική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου.

Προφανώς ουδείς μπορεί να διαφωνήσει με τη θέση της Αθήνας ότι μια ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειος θα ωφελήσει όλα τα παράκτια κράτη, όπως όμως υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο και «για τα επόμενα βήματα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Όσο δε για τον κύκλο ενημέρωσης των λοιπών τεσσάρων ομολόγων του, όπως μαθαίνουμε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει επικοινωνήσει με Κόμπο και Φιντάν, ενώ από τα συμφραζόμενα αντιλαμβάνομαι ότι έχει μιλήσει και με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, αλλά ατύπως.

Η εξίσωση των θαλάσσιων ζωνών

Πέραν των ενημερώσεων αλλά και των όποιων εντυπώσεων, η πραγματικότητα για τις θαλάσσιες ζώνες διαμορφώνεται ως εξής: Με την Τουρκία δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο. Με την Αίγυπτο δεν συζητείται οριοθέτηση πέραν του 28ου μεσημβρινού, καθώς εκεί παραμονεύει η Άγκυρα προσφέροντας περισσότερο ζωτικό χώρο στο Κάιρο.

Η οριοθέτηση με την Κύπρο παραμένει ένα θέμα πικρό για την ελληνική διπλωματία. Η συζήτηση με τη Λιβύη – δηλαδή τη μεταβατική κυβέρνηση του Ντιμπεϊμπά – θα συνεχιστεί, με τον δεύτερο γύρο να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Τρίπολη χωρίς όμως να γνωρίζουμε το πότε. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, αν είναι αδύνατο να υπάρξουν συγκλίσεις σε διμερές πώς να υπάρξουν σε πενταμερές επίπεδο;

Εξυγίανση των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Η εξίσωση για τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ δεν λύνεται εύκολα και η εξυγίανσή τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Βέβαια αυτό τώρα το καταλαβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούν να εφαρμόσουν φιλολαϊκές πολιτικές στα κομματικά τους ΜΜΕ και πρέπει οι αποφάσεις να είναι σκληρές και τεχνοκρατικές.

Κακώς, διότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν πολλά εδώ και χρόνια, αλλά δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε και τώρα προέχει, και αυτό είναι το σωστό, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, και να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους.

Το θέμα απασχόλησε την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χθες, και εκεί ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, είπε ότι η δέσμευση είναι να παραμείνουν ανοικτά και η εφημερίδα και το σάιτ της Αυγής και ο ραδιοφωνικός σταθμός Κόκκινο και να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ οι εργαζόμενοι.

Πολλά τα χρέη

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οφειλές περίπου 2,5 μηνών στους εργαζομένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε από την κρατική χρηματοδότησή του το σύνολό της που αντιστοιχούσε στα κομματικά Μέσα και αξιοποιήθηκε και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για να καλυφθούν όλοι οι μισθοί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Εδώ υπάρχουν κατά τον Σ. Φάμελλο δυο δρόμοι: Το ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο» αποδεικνύει ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του.

Μείωση προσωπικού στην Αυγή

Το μεγάλο έλλειμμα εντοπίζεται στην Αυγή που μπορεί κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπιστεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση.

«Η Αυγή πρέπει να ενισχυθεί ως ψηφιακό Μέσο, με μικρό πυρήνα συντακτών και νέο εμπορικό μοντέλο (συνδρομές – χορηγίες – συνεργασίες).

Και το Κόκκινο πρέπει να σταθεροποιήσει το πρόγραμμα και την εμπορική του ανάπτυξη με ενίσχυση της παραγωγής Web TV» είπε και συμπλήρωσε ότι για τους άνω λόγους πρέπει το προσωπικό και η λειτουργία των δύο μέσων να ενοποιηθεί» ήταν η εισήγησή του και βέβαια να καλυφθούν όλες οι οφειλόμενες και προβλεπόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις.