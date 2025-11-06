Τα λίγα κτίρια που εξακολουθούν να στέκονται στην απέραντη έκταση της βόρειας Γάζας ξεπροβάλλουν μέσα από τη γη σαν σπασμένα κόκαλα. Γύρω τους, εκεί όπου κάποτε υπήρχε μια πυκνοκατοικημένη, αστική γειτονιά, τα πάντα έχουν ανατιναχθεί, κατεδαφιστεί ή συντριβεί σε ερείπια και σκόνη.

Την Τετάρτη 5/11 ο ισραηλινός στρατός οδήγησε έναν φωτογράφο του Associated Press και άλλους δημοσιογράφους σε περιοχή στα ανατολικά περίχωρα της Πόλης της Γάζας, η οποία έχει ισοπεδωθεί στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατεδάφισης υποδομών που, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποτελούσαν βάση μαχητών της Χαμάς.

Η εξάλειψη της Σατζάια, μιας συνοικίας που είναι ορατή από ένα κιμπούτς το οποίο αποτέλεσε στόχο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 -επίθεση που πυροδότησε τον πόλεμο- αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας.

Από τον Ιανουάριο, ο στρατός συστηματικά ισοπεδώνει γειτονιές στη βόρεια Γάζα, στη Ράφα στο νοτιότερο άκρο της Παλαιστινιακής επικράτειας, καθώς και στη γειτονική Χαν Γιούνις, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιοχές είναι να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ζώνες ελεύθερες από την τρομοκρατία, ώστε η Χαμάς να μην επιστρέψει εδώ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Μια περιοχή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί αν αποτελεί τρομοκρατική υποδομή, δεν μπορείς να ξαναχτίσεις αν υπάρχει τούνελ σε βάθος 100 μέτρων κάτω από το σπίτι ή κάτω από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Ο Σοσάνι είπε ότι ακόμη και πρόσφατα μαχητές προσπαθούσαν να στήσουν νέο οπλισμό στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της δίωρης επίσκεψης την Τετάρτη, δεν υπήρχε ίχνος κανενός άλλου εκτός από Ισραηλινούς στρατιώτες, ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα με σύνθημα που περιέγραφε ξεκάθαρα την αποστολή τους.

«Λέσχη Κυνηγιού της Χαμάς», έγραφε, πάνω από ένα γραφικό που απεικόνιζε μια στρατιωτική μπότα να πατά πάνω στον σκελετό ενός μαχητή. «Καλό Κυνήγι».