Παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης τα τρία αδέλφια για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και αναζωπυρώνει τον φόβο μιας νέας βεντέτας να παίρνει νέα τροπή.

Την ίδια ώρα, οι γυναίκες των δύο οικογενειών στέλνουν μηνύματα συμφιλίωσης και ζητούν «σασμό» πριν χυθεί κι άλλο αίμα.

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 29, 27 και 19 ετών, κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, πιθανότατα εντός του Μεγάρου για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το patris.grτ, παραδόθηκαν σε περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι αν οι τρεις συγγενείς παρέδωσαν τα όπλα που φέρονται να είχαν μαζί τους κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το MEGA, τα όπλα τα έχουν εξαφανίσει οι συγγενείς.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για τηλεφωνική επικοινωνία του 19χρονου, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, με το στρατόπεδό του λίγο μετά το περιστατικό, προκειμένου να ενημερώσει και να ζητήσει άδεια.

«Θέλω το σασμό, να σταματήσει το αίμα»

Έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λίγα λεπτά μετά την παράδοση του συζύγου της, η σύζυγος του 29χρονου και μητέρα δύο παιδιών, ενός 5χρονου και ενός βρέφους 10 ημερών, απηύθυνε δημόσια έκκληση για σασμό, ζητώντας να μπει ένα τέλος στον κύκλο του αίματος.

«Εγώ θέλω το σασμό, γιατί και αυτοί έχουν παιδιά και εμείς παιδιά. Οι γυναίκες ξέρουμε πώς να στεριώνουμε τους άντρες μας. Παρακαλώ και αυτές τις γυναίκες να μην ξεσηκώνουν τους άντρες τους αλλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Χύθηκε αίμα και από τις δύο πλευρές, και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε η ίδια

«Πολλά ψέματα έχουν πει και πρέπει να ντρέπονται»

Στο πλευρό τους βρέθηκε και η μητέρα των συλληφθέντων, λίγα λεπτά μετά την παράδοσή τους. Φανερά συγκλονισμένη, κατήγγειλε πως «πολλά ψέματα έχουν ειπωθεί» για την οικογένειά της και περιέγραψε πώς έζησε τη στιγμή της έκρηξης που κατέστρεψε το σπίτι του ενός γιου της.

«Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι με τη νύφη μου, τον εγγονό και τον άντρα μου. Στις 10:30 ακούμε ένα “ντούν”. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω το σπίτι του γιου μου. “Το ανατίναξαν”, του λέω. Πήγε να δει και μου είπε “το διαλύσανε”».

Η ίδια απαντά και στους ισχυρισμούς ότι η οικογένειά της τοποθέτησε την έκρηξη: «Λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα. Μα τα παιδιά μου ήταν σε γάμο, ο γιος μου ήταν κουμπάρος! Πώς να τη βάλαμε εμείς; Το σπίτι αυτό το φτιάχνει μόνος του επτά χρόνια και σε δύο εβδομάδες θα έμπαινε μέσα».

Υπάρχουν κι αλλά άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση;

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί , υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Πώς χτυπήθηκε η 56χρονη

Από ψηλά φαίνεται να προήλθε η δολοφονική σφαίρα που τραυμάτισε την 56χρονη στα Βορίζια, η οποία στην συνέχεια κατέληξε.

Ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μίλησε στο MEGA.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή, δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμικότης και το ανατίναξαν. Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το «σύνορο» που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια.

Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω.

Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχθεί πολλές σφαίρες», είπε αρχικά.

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, την γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Την βρήκε στην κλείδα, την διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα.

Δεξιά και αριστερά έπαιζαν «πόλεμο». Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά την γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με την δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τη φύλαξη του χωριού

Οι κάτοικοι διακατέχονται από το φόβο των αντιποίνων και η αστυνομική παρουσία που παραμένει ισχυρή δε φαίνεται ικανή να τον μετριάσει.

Μετά τις δύο κηδείες, με ένα νεκρό από κάθε οικογένεια, στόχος είναι να μην έρθουν σε επαφή οι αντιμαχόμενες πλευρές.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνεχίζουν τις περιπολίες μέσα στο χωριό, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα γύρω από τα σπίτια των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Με τον οικισμό να είναι χωρισμένος, κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στις δύο οικογένειες κάνουν απέλπιδες προσπάθειες για να τις συμφιλιώσουν.

Στο χωριό Βορίζια των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι θα βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρχουν τρεις βάρδιες ενώ σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν 130 αστυνομικοί για τους 504 κατοίκους.

Επιπλέον, στο χωριό βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.