Λίγες ώρες μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης και ύστερα από τηλεφωνικές συνεννοήσεις και τουλάχιστον μία αναβολή του ραντεβού τους με την ΕΛ.ΑΣ., τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο, παραδόθηκαν τελικά στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης.

Τα αδέρφια ηλικίας 29 ετών, 27 ετών (ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός) και 19 ετών, παραδόθηκαν σε περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα.

Η μεταφορά των τριών αδελφών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έγινε με ξεχωριστά βαν, υπό τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της ΕΚΑΜ και του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος –ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία– είχε επικοινωνήσει με το στρατόπεδό του λίγο μετά το μακελειό για να ζητήσει άδεια. Οι Αρχές εντόπισαν τις κινήσεις του και, μετά από έντονες πιέσεις και διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε η παράδοση και των τριών αδελφών.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή.

Το ραντεβού με συγγενείς

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι κατηγορούμενοι έδωσαν ραντεβού σε συγγενικό σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και στη συνέχεια παραδόθηκαν.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο σ΄ ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το σημείο που μένει αλλά όταν έφτασαν εκεί, δεν τον βρήκαν.

Μάλιστα, ο άνθρωπος που είχε το ξενοδοχείο ήταν φίλος του κατηγορούμενου. Έτσι, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αλλά και στη σύλληψη του γιου του με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Αναζητείται το οπλοστάσιο

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι Αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο μακελειό και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του στο μακελειό ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τη φύλαξη του χωριού

Οι κάτοικοι διακατέχονται από το φόβο των αντιποίνων και η αστυνομική παρουσία που παραμένει ισχυρή δε φαίνεται ικανή να τον μετριάσει.

Μετά τις δύο κηδείες, με ένα νεκρό από κάθε οικογένεια, στόχος είναι να μην έρθουν σε επαφή οι αντιμαχόμενες πλευρές.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνεχίζουν τις περιπολίες μέσα στο χωριό, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα γύρω από τα σπίτια των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Με τον οικισμό να είναι χωρισμένος, κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στις δύο οικογένειες κάνουν απέλπιδες προσπάθειες για να τις συμφιλιώσουν.

Στο χωριό Βορίζια των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι θα βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρχουν τρεις βάρδιες ενώ σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν 130 αστυνομικοί για τους 504 κατοίκους.

Επιπλέον, στο χωριό βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.

Φρουρούμενοι νοσηλεύονται δύο κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στον Αλκιανό Χανίων.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε πως τα σχολεία (δημοτικό και νηπιαγωγείο) στα Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Οι μαθητές θα βρεθούν και πάλι στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο το δημοτικό και το γυμνάσιο στον Ζαρό.