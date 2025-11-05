Την Πέμπτη θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλην της δυτικής Ελλάδας όπου τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα.

Τοπικές και διάσπαρτες βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες και στην Κρήτη, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές μέχρι το βράδυ, με τις βροχές να περιορίζονται στο νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 20 – 23 βαθμούς, με λίγο χαμηλότερες τιμές στα βόρεια, με 17 βαθμούς, και τις υψηλότερες στη χώρα να αναμένονται στα Δωδεκάνησα με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 – 4 μποφόρ και στο Αιγαίο σε εντάσεις 4 – 6, μέχρι το μεσημέρι και 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα συννεφιές μέχρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 20 βαθμούς Κελσίου, με βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει ή να βρέξει λίγο τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς, μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι στον Θερμαϊκό 2 – 3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Την Κυριακή, στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.