Άστατος θα παραμείνει κατά διαστήματα ο καιρός και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Λίγες βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική και βόρειο Αιγαίο.

Μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Γενικά αναμένονται μέτριας έντασης φαινόμενα, με εξαίρεση περιοχές της Μαγνησίας, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικά πιο ισχυρές βροχές συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει νεφελώδης καιρός, με διάσπαρτες τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 20 βαθμούς, βορειοανατολικοί οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ, και από το απόγευμα 6.

Στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά προβλέπεται για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με ασθενείς βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη (06-11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή (07-11)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο (08-11)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή (09-11)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.