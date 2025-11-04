Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που αφορά την κακοκαιρία που θα κρατήσει μέχρι και αύριο Τετάρτη 4/11.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομενα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

  • Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Όσον αφορά την Αττική η ΕΜΥ δίνει βροχές μέχρι τις 11 το βράδυ.