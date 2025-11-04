Την Τετάρτη, άστατος θα παραμείνει κατά διαστήματα ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, καθώς και στις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Λίγες βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Γενικά αναμένονται μέτριας έντασης φαινόμενα, με εξαίρεση περιοχές της Μαγνησίας, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικά πιο ισχυρές βροχές συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και βόρεια, θα φτάσει μέχρι 17 και 18 βαθμούς αντίστοιχα. Θα πλησιάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 – 23 βαθμούς και τους 24 στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί στο Ιόνιο 4 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 6, στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει νεφελώδης καιρός, με διάσπαρτες τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 20 βαθμούς, βορειοανατολικοί οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ, και από το απόγευμα 6.

Στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά προβλέπεται για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με ασθενείς βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή, στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, «μπαίνουμε πια σε αλλαγή ατμοσφαιρικής πορείας, υπό την έννοια ότι θα έχουμε βροχές τις επόμενες ημέρες, θα αποδείξει ο Νοέμβρης ότι είναι ο πιο βροχερός μήνας του έτους, καθώς για το επόμενο δεκαήμερο – δωδεκαήμερο φαίνεται ότι συνεχόμενα θα έχουμε κάποια συστήματα τα οποία θα μας επηρεάζουν με βροχές, ευτυχώς δηλαδή γιατι οι λίμνες γύρω από την Αττική έχουν αρχίσει και χάνουν το νερό τους

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α 18 που εκδόθηκε τη Δευτέρα (03-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.