Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. εντός και εκτός του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού, όπου γίνεται η κηδεία της 56χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τοποθέτηση ειδικού ανιχνευτή μετάλλων για όσους εισέρχονται στην εκκλησία, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών ερεύνησε τόσο τον προαύλιο χώρο όσο και το εσωτερικό του ναού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα. Μάλιστα, έξω από το ναό υπάρχουν πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι εποπτεύουν την ευρύτερη περιοχή.

Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει και drone.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται αν θα παραστεί ο ένας γιος της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Οι κάτοικοι του χωριού και των γύρω περιοχών ζουν με τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις Αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη.

Το προφίλ της 56χρονης

Η σορός της άτυχης γυναίκας έχει φτάσει ήδη στον ναό. Η ίδια ζούσε στα Χανιά εδώ και 40 χρόνια και φέρεται να μην είχε καμία σχέση με τις διενέξεις για τα βοσκοτόπια, όπως αναφέρει το patris.gr. Αντιθέτως, όπως όλα δείχνουν βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Ειδικότερα, μία σφαίρα διαπέρασε το σώμα της από την αριστερή ωμοπλάτη και με πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας.

Η 56χρονη βρέθηκε στα Βορίζια το Σάββατο για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρωί της Τετάρτης οι συνάδελφοί της από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη της.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Τα ξημερώματα έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, όπου κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, συγκεκριμένα ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επικοινωνίες του θύματος με άλλα άτομα.