Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, ενώ την ίδια στιγμή εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΓΝΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

400 πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν το χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια μετά το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου.

Σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία της 56χρονης Ε. Φ. στον Αλικιανό Χανίων με όλες τις δυνάμεις της Κρήτης να είναι επί ποδός με τον φόβο βεντέτας μετά το αιματοκύλισμα.

Στο χωριό Βορίζια των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι θα βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρχουν τρεις βάρδιες ενώ σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν 130 αστυνομικοί για τους 504 κατοίκους.

Επιπλέον, στο χωριό βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.

Παράλληλα, το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές. Μάλιστα, έχει εξαφανιστεί ακόμα και το όπλο του 39χρονου Φ.Κ, ο οποίος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του αφού πυροβόλησε εναντίον της άλλης οικογένειας.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν ακόμη και τάφους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον βαρύ οπλισμό, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.