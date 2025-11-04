Μειώνουν τις απώλειες οι τιμές του χρυσού, καθώς το ράλι του δολαρίου πάτησε φρένο ενώ αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με τους επενδυτές να αναμένουν νέα οικονομικά δεδομένα που θα φωτίσουν περαιτέρω την πορεία των επιτοκίων.

Ο χρυσός spot κατέγραψε απώλειες 0,2% στα 3.994,47 δολάρια η ουγγιά, μετά από πτώση 0,9% νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,2% στα 4.004,70 δολάρια η ουγγιά.

Σταθεροποιείται στα 4.000 δολάρια ο χρυσός

«Ο χρυσός σταθεροποιείται στην περιοχή των 4.000 δολαρίων και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για να καταλάβουμε αν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο ή αν θα δούμε μια διόρθωση» εξηγεί στο Reuters ο Carlo Alberto De Casa, εξωτερικός αναλυτής της τραπεζικής ομάδας Swissquote.

«Βλέπουμε ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και τις προσδοκίες για μείωση τον Δεκέμβριο να μειώνονται. Επίσης, οι αποδόσεις αυξάνονται και αυτό επηρεάζει τον χρυσό».

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε αφού πρώρα βρέθηκε σε υψηλό τριμήνου έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ υποχώρησαν από το υψηλό τριών εβδομάδων τη Δευτέρα.

Η Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για δεύτερη φορά φέτος, αλλά ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ τόνισε ότι μια ακόμη μείωση φέτος «δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα».

Οι συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν τώρα πιθανότητα 65% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από πάνω από 90% πριν από τις δηλώσεις του Πάουελ, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα με ανυπομονησία την δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης ADP στις ΗΠΑ, που αναμένονται την Τετάρτη, και τους δείκτες PMI ISM αυτή την εβδομάδα για ενδείξεις σχετικά με τις μειώσεις των επιτοκίων.

Τέλος η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,6% στα 47,80 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα κατά 0,5% στα 1.558,25 δολάρια και το παλλάδιο κατά 2,8% στα 1.405 δολάρια.

Πηγή: ot.gr