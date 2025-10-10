Απότομη πτώση καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street, μετά την απειλή του αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι εμπορικές σχέσεις μπορεί να επιδεινωθούν ξανά, μεταξύ των δύο χωρών.

Ο S&P 500 έχασε 1,7% μετά τα σχόλια Τραμπ και ο Nasdaq υποχώρησε 2,5%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 514 μονάδες, με τις απώλειες να συνεχίζονται σταθερά.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική και στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές, σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες».

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Xi σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δε φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο», χρησιμοποιώντας τους πόρους της σε σπάνιες γαίες και είπε ότι θα αναγκαστεί να «αντιμετωπίσει οικονομικά την κίνησή τους». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο της αγοράς, η οποία είναι καθοριστική για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα και την πυραυλική άμυνα, απαιτώντας από τις ξένες οντότητες να λάβουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν οτιδήποτε περιέχει σπάνιες γαίες αξίας 0,1% ή περισσότερο της αξίας των αγαθών.

Υποχωρούν οι μετοχές τεχνολογίας

Οι μετοχές των τεχνολογικών μετοχών, που έχουν τις περισσότερες απώλειες, από την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, ηγήθηκαν της ταχείας ρευστοποίησης την Παρασκευή. Η Nvidia έχασε περισσότερο από 2,5%. Η AMD υποχώρησε 7%. Η Tesla έχασε 2%.

«Οι προσδοκίες για μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα μόλις απορρίφθηκαν», τονίζει ο Jeff Kilburg, ιδρυτής της KKM Financial. «Οι αποσπώντες κερδών έχουν αποχωρήσει με πλήρη ισχύ».

Παράλληλα, το shutodown της κυβέρνησης των ΗΠΑ έφτασε σήμερα στη 10η ημέρα του, ενισχύοντας το πτωτικό κλίμα για το κλείσιμο της εβδομάδας. Η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά την Πέμπτη, να εγκρίνει τις αντικρουόμενες προτάσεις χρηματοδότησης προσωρινού κενού, που θα είχαν θέσει τέλος στη διακοπή. Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Οι πτώσεις της Παρασκευής εξαφάνισαν το κέρδος του S&P 500 για την εβδομάδα, με τον δείκτη αναφοράς να οδεύει για απώλειες 1%.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά την επόμενη εβδομάδα, με αρκετές τράπεζες όπως η Citigroup και η JPMorgan να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Πηγή: OT.gr