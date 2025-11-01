Στην Αθήνα φθάνει σήμερα (1/11) η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στο προσκήνιο η ενέργεια

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Θερμή υποδοχή

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση καλωσορίσματος στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα μιλήσει η διακεκριμένη Ελληνοαμερικανίδα Ελένη Μπούση, σε μια βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει διπλωματία, λάμψη και μήνυμα ενότητας.

Το βράδυ θα γίνει οικοδέσποινα σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε πάρτι στο Λονδίνο.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Η Αστυνομία απαγόρευσε την συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, ενόψει της εκδήλωσης για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και κάθε «σχετική συνάθροιση», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30′ στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της “Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση” με σύνθημα “Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη” και από την 06:00′ ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00′ ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Μάχης Αναλάτου – Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου – Εφέσου – Λεωφ. Συγγρού – Λαγουμιτζή – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς – Ιερά οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».