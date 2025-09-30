ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Kimberly Guilfoyle: Η ορκωμοσία της ως U.S. Ambassador στην Ελλάδα και η άφιξή της στην Αθήνα

Η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, ως η νέα U.S. Ambassador στην Ελλάδα, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή. Μετά την τελετή, έκανε την πρώτη της ανάρτηση, μιλώντας για τη μεγάλη τιμή που νιώθει, ενώ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Μια νέα σελίδα στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε με την ορκωμοσία της Kimberly Guilfoyle ως νέας U.S. Ambassador στην Αθήνα. Η επιλογή της από τον Donald Trump, τον Δεκέμβριο του 2024, προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια δυναμική προσωπικότητα με πλούσιο παρελθόν στη νομική, στα media αλλά και στη σφαίρα της πολιτικής επικοινωνίας.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο State Department, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από την αμερικανική πολιτική και διπλωματική σκηνή. Μεταξύ αυτών, ο Michael Rigas (Deputy Secretary of State for Management and Resources), ο Michael Kratsios (Chief Technology Officer of the White House), αλλά και ο πρόεδρος της οργάνωσης Greeks for Trump, Christos Marafatsos. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο γιος της, σε μια συγκινητική οικογενειακή στιγμή.

Στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, η Guilfoyle έγραψε: «Σήμερα, υπό την ηγεσία του προέδρου Donald Trump, ορκίστηκα ως η πρώτη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό και να ενισχύσω τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας, ελευθερίας και κοινών αξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας».

Παράλληλα, σε ανάρτηση στο X, σημείωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ορκιστώ σήμερα ως πρέσβειρα στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένους εδώ στο State Department. Είμαι περήφανη που υπηρετώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα».

Περισσότερα για την Κimberly

Η Kimberly Guilfoyle έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία: πρώην εισαγγελέας, τηλεοπτική προσωπικότητα με σημαντική θητεία στο Fox News, αλλά και μέλος του στενού κύκλου της οικογένειας Trump. Η νέα της θέση στην Αθήνα θεωρείται κομβική, καθώς αναλαμβάνει σε μια περίοδο που οι αμερικανο-ελληνικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η νέα U.S. Ambassador αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει επίσημα τα καθήκοντά της.

Η ανάληψη της πρεσβείας από την Kimberly Guilfoyle σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον ρόλο.

Με έντονη δημόσια παρουσία, εμπειρία στον χώρο της δικαιοσύνης και των media, αλλά και ισχυρούς δεσμούς με την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, η άφιξή της στην Αθήνα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Το επόμενο διάστημα θα δείξει πώς θα διαμορφώσει τον δικό της τρόπο διπλωματίας και συνεργασίας με την Ελλάδα.

