Kimberly Guilfoyle: Η ορκωμοσία της ως U.S. Ambassador στην Ελλάδα και η άφιξή της στην Αθήνα

Μια νέα σελίδα στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε με την ορκωμοσία της Kimberly Guilfoyle ως νέας U.S. Ambassador στην Αθήνα. Η επιλογή της από τον Donald Trump, τον Δεκέμβριο του 2024, προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια δυναμική προσωπικότητα με πλούσιο παρελθόν στη νομική, στα media αλλά και στη σφαίρα της πολιτικής επικοινωνίας.

It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο State Department, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από την αμερικανική πολιτική και διπλωματική σκηνή. Μεταξύ αυτών, ο Michael Rigas (Deputy Secretary of State for Management and Resources), ο Michael Kratsios (Chief Technology Officer of the White House), αλλά και ο πρόεδρος της οργάνωσης Greeks for Trump, Christos Marafatsos. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο γιος της, σε μια συγκινητική οικογενειακή στιγμή.

Στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, η Guilfoyle έγραψε: «Σήμερα, υπό την ηγεσία του προέδρου Donald Trump, ορκίστηκα ως η πρώτη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό και να ενισχύσω τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας, ελευθερίας και κοινών αξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας».