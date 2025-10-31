Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σ’ ένα δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

The US cancelled the planned meeting in Budapest after a memo from Russia’s foreign ministry was swiftly followed by a tense call between the two countries’ top diplomats https://t.co/PXd7vIwrQw pic.twitter.com/GqA77qFZqG — Financial Times (@FT) October 31, 2025

Τηλέφωνο «φωτιά» μεταξύ Αμερικανού και Ρώσου ΥΠΕΞ

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.