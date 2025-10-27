Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Περιοδεία στην Ασία

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Απάντηση Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο απάντησε από την πλευρά του δια στόματος του εκπρόσωπου του Ντιμίτρι Πεσκόφ, ότι η Ρωσία θα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα και ότι δεν υπάρχει κάτι στην δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που να επιδεινώνει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε ο Πεσκόφ για να δικαιολογήσει την δοκιμή του πυραύλου: «Η Ρωσία πρέπει να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της εν μέσω της μιλιταριστική διάθεσης στην Ευρώπη».

Μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του Κίριλ Ντιμιτρίεφ και τις άτυπες επαφές που έχει ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως: «Οι άτυπες επαφές γενικά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του διαλόγου. Αυτό είναι απλώς ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο».

Τέλος όπως ανακοίνωσε – πιθανόν ως απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ πως θα ήθελε να έχει μια συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν- ο Πεσκόφ, ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συναντηθεί την άλλη εβδομάδα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα.