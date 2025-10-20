Να «χτίσει» το αφήγημα πως η ίδια θέλει ειρήνη, αλλά ότι αυτό δεν συμβαίνει μέχρι τώρα εξαιτίας της Ουκρανίας προσπάθησε το Κρεμλίνο και ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ, μετά από τις διάφορες διαρροές και τις αναφορές για το τι συνέβη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην συνάντηση του στον Λευκό Οίκο.

Προσηλωμένος στην δουλειά με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Πούτιν

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική πλευρά «είναι προσηλωμένη στη σοβαρή εργασία που γίνεται με τις ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία», όμως όπως τόνισε «το Κίεβο στέλνει αντιφατικά μηνύματα που καθιστούν δυσκολότερη την πρόοδο».

Όσον αφορά στο τι ακριβώς συζήτησε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του για το εδαφικό θέμα στο περίφημο τηλεφώνημα που είχαν πριν από την συνάντηση του τελευταίου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες (φέρεται να ζήτησε όλο το Ντονμπάς και η όποια εκεχειρία να γίνει στις παρούσες γραμμές μάχης).

Στην Βουδαπέστη γιατί ο Όρμπαν τα έχει καλά με Πούτιν και Τραμπ

Παράλληλα ο Πεσκόφ, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που ορίστηκε να γίνει στην Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η τοποθεσία επελέγη γιατί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν. Όπως ανέφερε η προεργασία για την σύνοδο κορυφής έχει ξεκινήσει και η συνάντηση θα έχει σαν στόχους από τη μια την προώθηση μιας λύσης στην ουκρανική σύγκρουση και από την άλλη την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Στο τηλέφωνο Λαβρόφ- Ρούμπιο για την ατζέντα της Συνόδου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το RIA, αλλά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχουν σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία, για να προετοιμάσουν την επερχόμενη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε τον αναπληρωτή του Λαβρόφ, Σεργκέι Ριάμπκοφ, αλλά δεν διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης. Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζητημάτων.

«Ναι» από Ζελένσκι αν προσκληθεί στην Ουγγαρία

Όσον αφορά στο θέμα της Βουδαπέστης πάντως, προφανώς θέλοντας να παρέμβει και για τα όσα ανέφερε ο Πεσκόφ περί αντιφατικών μηνυμάτων, δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε πως αν δεχθεί πρόσκληση για να μεταβεί στην Βουδαπέστη για συνομιλίες θα την κάνει αποδεκτή.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εάν με καλέσουν στην Βουδαπέστη, είτε η πρόσκληση είναι για ένα φορμάτ όπου θα συναντηθούμε και οι τρεις, είτε θα συναντηθεί ο πρόεδρος Τραμπ με τον Πούτιν με μένα, εμείς θα συμφωνήσουμε». Όσον αφορά στο θέμα που φαίνεται ότι απασχόλησε τις συζητήσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το οποίο πλέον έχει μπει στο επίκεντρο συνολικά των εξελίξεων, αυτό του παγώματος της σύγκρουσης μέσω εκεχειρίας στις γραμμές μάχης, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε να το αποδέχεται.