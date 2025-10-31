Δώδεκα ημέρες μετά την κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, που συγκλόνισε την υφήλιο, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας ανακοίνωσε ότι οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, προσφέροντας να διαπραγματευτούν μυστικά την πώληση των κλεμμένων αντικειμένων μέσω του «σκοτεινού διαδικτύου» (darknet).

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ynetnews.com, η CGI Group, ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας, ανέφερε ότι η διεύθυνση του Λούβρου αγνόησε την πρόταση, ακόμη και όταν οι δράστες παρουσίασαν φαινομενικές αποδείξεις ότι πράγματι κατείχαν κάποια από τα κλεμμένα κοσμήματα, ζητώντας γι’ αυτά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CGI Group, Τζβίκα Ναβέχ , δήλωσε ότι η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της, πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, από άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί τους δράστες. «Μας πρότεινε να διαπραγματευτούμε μέσω του darknet για την αγορά των κλεμμένων αντικειμένων, περιορίζοντας την επικοινωνία σε μόλις 24 ώρες», είπε ο Ναβέχ.

«Ηθελαν να ξεφορτωθούν γρήγορα τη λεία τους»

Η εταιρεία προχώρησε σε σειρά κρυπτογραφημένων συνομιλιών με τον εκπρόσωπο και έλαβε ενδείξεις ότι πράγματι κατείχε τουλάχιστον μέρος των κλοπιμαίων. «Ήταν φυγάδες, ήθελαν να ξεφορτωθούν γρήγορα τη λεία τους», σημείωσε. Η CGI γνωστοποίησε τις πληροφορίες στον πελάτη που την είχε προσλάβει, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου.

Ο Ναβέχ επέκρινε το μουσείο για την αδράνειά του επί έξι ημέρες. «Χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους κλέφτες, και το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο εγωισμός και η διστακτικότητα έπαιξαν ρόλο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συνομιλίες στο darknet που έκαναν λόγο για σχέδιο ληστείας στο Λούβρο, με πιθανό στόχο ακόμη και τη «Μόνα Λίζα».

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με την CGI Group. Η εταιρεία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού της παραρτήματος και ότι πιθανότατα είχε ανατεθεί σε αυτή από ασφαλιστικό φορέα που συνεργάζεται με το μουσείο.

Πάνω από 100 εκατ. η αξία των κλοπιμαίων

Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου σημειώθηκε όταν μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στην Αίθουσα Απόλλωνα του Λούβρου και αφαίρεσαν κοσμήματα από τη συλλογή της εποχής του Ναπολέοντα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα που ανήκαν στις Αυτοκράτειρες Ευγενία και Μαρία Λουίζ. Η αξία των αντικειμένων υπολογίζεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν αρχικά — ο ένας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, καθώς επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και ο δεύτερος αργότερα στην περιοχή του Παρισιού.

Χθες, Πέμπτη, συνελήφθησαν άλλοι πέντε ύποπτοι ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους επτά.