Το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε αιφνιδίως την Κυριακή, έπειτα από διάρρηξη στην περίφημη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Η ληστεία, που εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι, είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή ανεκτίμητων κοσμημάτων της εποχής του Ναπολέοντα.

Καθώς η γαλλική αστυνομία αναζητεί τους δράστες που άρπαξαν οκτώ κομμάτια ιστορικών κοσμημάτων, τίθενται ερωτήματα για το πώς κατάφεραν να εισβάλουν σε έναν από τους πιο ασφαλείς χώρους του πλανήτη και ποιος θα μπορούσε να ενδιαφέρεται να αγοράσει «ανεκτίμητα» αντικείμενα, ανάμεσά τους ένα περιδέραιο που ο Ναπολέων είχε χαρίσει στη σύζυγό του.

Πώς εισέβαλαν οι ληστές στο Λούβρο;

Σε μια άψογα οργανωμένη επιχείρηση μέρα μεσημέρι, τέσσερις ληστές με καλυμμένα πρόσωπα σταμάτησαν έξω από το Λούβρο, δίπλα στον Σηκουάνα. Περίπου στις 9:30 το πρωί, μισή ώρα αφότου είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτοι επισκέπτες από την κεντρική είσοδο, οι δράστες στάθμευσαν στη νότια πλευρά του κτιρίου με φορτηγό που διέθετε υδραυλικό ανυψωτικό καλάθι και αναδιπλούμενη σκάλα, με την οποία ανέβηκαν σε μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, διέρρηξαν παράθυρο χρησιμοποιώντας τροχό και ηλεκτρικά εργαλεία. Έσπασαν τις γυάλινες προθήκες, άρπαξαν τα κοσμήματα, και μέσα σε λίγα λεπτά οι συναγερμοί ήχησαν σε ολόκληρο το μουσείο. Οι ληστές διέφυγαν γρήγορα με μοτοσικλέτες.

Ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από δέκα λεπτά, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές. «Ήταν η δουλειά μιας έμπειρης ομάδας που είχε ξεκάθαρα μελετήσει τον χώρο», δήλωσε.

Τι έκλεψαν;

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν οκτώ αντικείμενα, όχι όμως η υπερπολύτιμη κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, την οποία οι ληστές φέρεται να εγκατέλειψαν φεύγοντας.

Δεν άγγιξαν επίσης το περίφημο διαμάντι Regent, αξίας άνω των 60 εκατ. δολαρίων (περίπου 45 εκατ. λίρες), το οποίο βρισκόταν στην ίδια αίθουσα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων βρίσκονται μια τιάρα, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα περιδέραιο από ζαφείρια που ανήκαν στη βασίλισσα Μαρία-Αμελί και στη βασίλισσα Ορτάνς, καθώς και κοσμήματα από τη συλλογή της Μαρίας-Λουίζας.

Όλα φυλάσσονταν στην Αίθουσα του Απόλλωνα, που κατασκευάστηκε το 1661 επί Λουδοβίκου ΙΔ΄. Η εντυπωσιακή αίθουσα, στολισμένη με φύλλα χρυσού και πίνακες, αποτέλεσε το πρότυπο για τη φημισμένη Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες.

Πολιτικός αντίκτυπος και αντιδράσεις

Η ληστεία είχε άμεσο πολιτικό αντίκτυπο. Ο ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά επιτέθηκε στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη έντονη κοινοβουλευτική πίεση.

«Το Λούβρο είναι παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού μας», έγραψε στο Χ. «Αυτή η ληστεία, που επέτρεψε σε κλέφτες να αφαιρέσουν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, είναι μια αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πού θα σταματήσει η παρακμή του κράτους;»

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα ανακτήσει τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζοντας πως «η κλοπή στο Λούβρο είναι επίθεση στην πολιτιστική μας κληρονομιά, στην ίδια μας την ιστορία».

«Πρόκειται για μια μεγάλη ληστεία», είπε ο υπουργός εσωτερικών Λοράν Νουνιές, σημειώνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο είχαν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και θα ενδυναμωθούν περαιτέρω στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος αναβάθμισης εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι η Μόνα Λίζα προστατεύεται πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον, η Κυριακάτικη κλοπή ανέδειξε ότι τα επίπεδα ασφαλείας δεν είναι εξίσου ισχυρά σε όλα τα 33.000 εκθέματα του μουσείου, φέρνοντας νέο πλήγμα στο κύρος του Λούβρου.

Η επισκέπτρια Μαγκάλι Κιουνέλ, καθηγήτρια από τη Λυών, εξέφρασε την αγανάκτηση πολλών: «Πώς γίνεται να ανέβουν με ανυψωτικό, να μπουν από παράθυρο και να πάρουν κοσμήματα μέρα μεσημέρι; Είναι απίστευτο ότι ένα μουσείο τέτοιου κύρους έχει τόσο προφανή κενά ασφαλείας».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία κλοπών, με πιο διάσημη εκείνη του 1911, όταν ο Ιταλός διακοσμητής Βιντσέντσο Περούτζια έκλεψε τη Μόνα Λίζα. Μπήκε ντυμένος σαν υπάλληλος του μουσείου και, όταν δεν τον πρόσεξε κανείς, απλώς πήρε τον πίνακα και βγήκε. Συνελήφθη αργότερα και το έργο ανακτήθηκε.

Το 1956, άλλος επισκέπτης πέταξε πέτρα πάνω στη Μόνα Λίζα, προκαλώντας ζημιά στο χρώμα κοντά στον αγκώνα της – γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να εκτίθεται πλέον πίσω από προστατευτικό γυαλί.