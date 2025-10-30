Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή στο Λούβρο, μετέδωσε την Πέμπτη ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός RTL.

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM είχε μεταδώσει νωρίτερα την ίδια μέρα ότι ένα ακόμη άτομο συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Παρισιού. Ο άνδρας αυτός θεωρείται ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρμόδιοι της εισαγγελίας του Παρισιού δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.

Άλλοι δύο συλληφθέντες

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία, δήλωσε η εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως.

Δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη», ενώ επεσήμανε ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Επιπλέον, η γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στην κλοπή.